🐲 Кого вы могли не узнать в трейлере «Детектива Пикачу»
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🐲 Кого вы могли не узнать в трейлере «Детектива Пикачу»

от Telekritika
От Telekritika 19
Главная Кино 🐲 Кого вы могли не узнать в трейлере «Детектива Пикачу»

26 февраля Warner Bros. Pictures выложила второй трейлер комедии «Покемон. Детектив Пикачу», заглавного героя которой озвучил Райан Рейнольдс («Дэдпул»).

Очнувшись посреди неизвестной ему местности, Пикачу находит адрес некоего Гарри внутри своей шапочки а-ля Шерлок Холмс. Там он встречает Тима Гудмана (Джастис Смит), сына Гарри, который исчез при подозрительных обстоятельствах.

Комедия, снятая Робом Леттерманом, выйдет в американский прокат 10 мая 2019 года.

Мы уже знаем, что в фильме снялись несколько известных актеров, чьи роли пока не объявлены – например, Билл Найи («Пираты Карибского моря»), Сьюки Уотерхаус («Джонатан») и певица Рита Ора.

Но в новом трейлере можно заметить еще одного селебрити в суперкоротком камео – диджей Diplo появляется в кадре во время битвы покемонов, так что проморгать его появление легче простого.

Кроме того, в ролике был замечен один из самых сильных покемонов франшизы, Мьюту, который появляется в кадре явно не к добру для Пикачу и его напарника-человека.

Напомним, что на днях телеканал HBO показал традиционный мэшап сериальных новинок.

Фото: Warner Bros. Pictures

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