🐲 Кого вы могли не узнать в трейлере «Детектива Пикачу»

Очнувшись посреди неизвестной ему местности, Пикачу находит адрес некоего Гарри внутри своей шапочки а-ля Шерлок Холмс. Там он встречает Тима Гудмана (Джастис Смит), сына Гарри, который исчез при подозрительных обстоятельствах.

Комедия, снятая Робом Леттерманом, выйдет в американский прокат 10 мая 2019 года.

Мы уже знаем, что в фильме снялись несколько известных актеров, чьи роли пока не объявлены – например, Билл Найи («Пираты Карибского моря»), Сьюки Уотерхаус («Джонатан») и певица Рита Ора.

Но в новом трейлере можно заметить еще одного селебрити в суперкоротком камео – диджей Diplo появляется в кадре во время битвы покемонов, так что проморгать его появление легче простого.

Кроме того, в ролике был замечен один из самых сильных покемонов франшизы, Мьюту, который появляется в кадре явно не к добру для Пикачу и его напарника-человека.

Напомним, что на днях телеканал HBO показал традиционный мэшап сериальных новинок.

Фото: Warner Bros. Pictures