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🇨🇳 Китайцы критикуют новую «Мулан» за исторические неточности

от Telekritika
От Telekritika 570
Главная Кино 🇨🇳 Китайцы критикуют новую «Мулан» за исторические неточности

7 июля Disney выпустили первый трейлер игрового ремейка «Мулан», который в отличие от классического мультфильма стал более близким к традиционному жанру «уся». Тем не менее, китайские зрители раскритиковали видеоролик за исторические ошибки.

Жители Поднебесной оказались не в восторге от подхода диснеевских авторов к традициям и культуре родины Мулан. Сюжет мультфильма и грядущего ремейка основан на китайской легенде о девушке Хуа Мулан из северного Китая, жившей примерно в 5 веке. Но, судя по трейлеру, авторы сделали ставку на красивую картинку, и семья Мулан живет в традиционном для южного народа хакка доме «тулоу», который стал встречаться по всему Китаю лишь спустя тысячелетие.

Variety цитирует китайских пользователей, которые язвят по поводу того, что «Мулан придется проехаться на поезде до северного Китая, чтобы сразиться с гуннами». Также некоторые считают, что продюсеры пожертвовали исторической и культурной точностью ради западного зрителя, втиснув в фильм все «китайские» элементы, которые он узнает.

Тем не менее, среди критики есть и луч надежды. На платформе Weibo, китайском аналоге Twitter, за короткое время хэштег «Хуа Мулан» просматривался 1,5 миллиарда раз, а пользователям пришлась по душе актриса Лю Ифэй, уроженка Китая. Ранее ходил слух, что на роль диснеевской принцессы искали европеоидную актрису.

Если вы еще не видели первый трейлер новой «Мулан» – вам сюда.

Ранее мы рассказывали, кого вместо Зендаи утвердили на роль Ариэль в ремейке «Русалочки».

Фото: Walt Disney Pictures

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