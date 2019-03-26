📋 Кинопрокат медленно умирает: 5 тенденций из отчета MPAA
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📋 Кинопрокат медленно умирает: 5 тенденций из отчета MPAA

от Telekritika
От Telekritika 22
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Американская киноассоциация (MPAA) опубликовала отчет по итогам глобальной киноиндустрии за 2018 год. Телекритика выделила 5 главных тенденций из отчета.

1. Зрители предпочитают смотреть кино дома

Доходы киноиндустрии выросли на 9 % по сравнению с 2017 годом. Всего это $96,8 млрд, большая часть этих денег ($55,7 млрд) — кино, которое мы смотрим дома. Эта сумма на 16% больше, чем в прошлом году.

📋 Кинопрокат медленно умирает: 5 тенденций из отчета MPAA

2. Рост доходов кинотеатров почти прекратился

Доходы кинотеатров по сравнению с 2017 годом выросли меньше чем на 1%. Это $41,1 млрд — всего на 500 млн больше, чем прошлогодние $40,6 млрд.

📋 Кинопрокат медленно умирает: 5 тенденций из отчета MPAA

3. Подписки на стриминговые сервисы возросли на четверть

На сегодняшний день в мире оформлено 613 млн подписок на интернет-платформы; на 27% больше, чем в 2017 году. Затраты на интернет-подписки возросли на 34% по сравнению с 2017 годом.

📋 Кинопрокат медленно умирает: 5 тенденций из отчета MPAA

4. Кинотеатров больше, а среди зрителей преобладают подростки

Тем не менее, количество кинотеатров в мире выросло на 7%. Сейчас их 190 тысяч. В США и Канаде средний зритель за год покупает 5 билетов кино, в 2017 году — 4,7 билета. Три четверти всех американцев и канадцев за год были в кино хотя бы раз. Среди преобладающих возрастных категорий люди 12–17 и 18–24 лет.

📋 Кинопрокат медленно умирает: 5 тенденций из отчета MPAA

5. Больше всего денег в кинотеатры несут китайцы

За прошлый год китайский сегмент кинопроката принес 9 млрд долларов. Это приблизительно на 3 млрд больше, чем кинорынки Японии, Великобритании, Франции и Южной Кореи вместе взятые.

📋 Кинопрокат медленно умирает: 5 тенденций из отчета MPAA

Также, Apple вчера презентовала новый стриминговый сервис Apple TV+. Телекритика собрала все, что нужно о нем знать в одном материале

Фото обложки и таблицы: MPAA

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