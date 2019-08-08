Кинокомпания Annapurna находится на грани банкротства

Компания Annapurna потратила почти все кредиты общей суммой в $350 млн, которые она получила осенью 2017 года. Спасти ее может только миллиардер Ларри Эллисон, отец основательницы компании Меган, который занимает седьмое место в списке самых богатых людей планеты с состоянием $70 млрд. Об этом пишет Deadline.

По информации издания, руководство Annapurna рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Оно будет неизбежным, если Ларри Эллисон не предоставит финансовую помощь компании. Пресс-секретарь Annapurna заявляет, что сейчас семья Эллисон ведет переговоры с банками о реструктуризации кредитов.

Annapurna начала кинопроизводство восемь лет назад и заслужила любовь критиков и киноманов благодаря таким режиссерам, как Кэтрин Бигелоу («Цель номер один»), Хармони Корин («Отвязные каникулы»), Спайк Джонс («Она»), Пол Томас Андерсон («Мастер») и Дэвид О. Рассел («Афера по-американски»). Финансовые проблемы компании начались после того, как она решила создать дистрибьюторское подразделение для выпуска своего продукта (первым стал «Детройт» Кэтрин Бигелоу). С тех пор почти каждый выпуск Annapurna был убыточным для студии. Variety сообщил в марте, что только один фильм принес прибыль за этот период – «Извините за беспокойство» Бута Райли.

Последний год был особенно сложным для Annapurna. На Рождество киностудия выпустила три фильма: «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса, «Время возмездия» Карин Кусамы и «Власть» Адама Маккея. Все они были убыточными в прокате. Инсайдеры сообщили Variety, что «Власть» стоила Annapurna не менее $15 млн. Другие источники говорят, что потери были ближе к $20 млн. «Бил-стрит» дала от $8 млн до $10 млн убытков, а «Время возмездия» – $7 млн. Но эти потери ничто по сравнению с «Братьями Систерс» Жака Одиара, который стартовал в сентябре прошлого года в прокате всего с $1 млн кассовых сборов при бюджете в $38 млн.

Финансовые проблемы Annapurna продолжились и в этом году с «Книжным магазином», признанной критиками историей о совершеннолетии от Оливии Уайлд. Фильм заработал $22 млн, что не страшно для инди, но вряд ли является крупным успехом для фильма, бюджет которого, по слухам, не менее $15 млн. Annapurna все еще готовит к выходу 16 августа фильм Ричарда Линклейтера «Куда ты пропала, Бернадетт?».

Согласно Variety, Меган Эллисон отправила сотрудникам письмо, заверяя, что их работа в безопасности, несмотря на слухи о банкротстве.

Фото: Variety