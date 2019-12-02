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Киноиндустрия требует уволить Александра Корниенко из комиссии НАГС

от Telekritika
От Telekritika 1614
Главная Кино Киноиндустрия требует уволить Александра Корниенко из комиссии НАГС

Украинская киноиндустрия написала письмо, в котором призывает Премьер-министра Украины Алексея Гончарука обратить внимание на ситуацию вокруг конкурсов на руководящие должности в госструктурах.

Соответствующее заявление и ссылку на само письмо опубликовала Украинская киноакадемия. Ряд организаций, подписавших письмо, требуют уволить из Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы Александра Корниенко. Его обвиняют в политической ангажированности (Корниенко – глава партии «Слуга народа»).

Напомним, 21 ноября состоялось собеседование Юлии Синькевич в Национальном агентстве по вопросам государственной службы, на котором присутствовали четверо членов комиссии из семи. Двое из них выставили минимальные баллы практически по всем компетенциям.

Также киноиндустрия призывает Кабинет министров провести повторное собеседование с Юлией Синькевич и отменить повторный конкурс на должность главы Госкино, объявленный на прошлой неделе.

Напомним, 19 августа бывший глава Госкино Филипп Ильенко подал в отставку. 29 сентября Кабмин объявил конкурс на вакантную должность. 15 ноября стало известно, что после трех этапов отбора осталась всего одна кандидатка, Юлия Синькевич. 21 ноября прошло собеседование в НАГС, по результатам которого Синькевич поставили низкие баллы, и она не прошла в финальный этап – собеседование в Кабмине. 25 ноября киноиндустрия вышла на акцию протеста, а делегация во главе с Синькевич провела переговоры с Александром Стародубцевым, главой НАГС, по итогу которых вместе с адвокатами подала иск в суд. 27 ноября Кабмин запустил повторный конкурс на должность главы Госкино.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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