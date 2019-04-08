🧞‍♀️ Кинодайджест: мутанты выбираются из ада

«Шазам» в первый уик-энд заработал более 150 млн долларов. Треть этой суммы фильм набрал в домашнем прокате. Читайте в нашей рубрике ProПрокат о «Шазаме» и других премьерах прошлой недели.

Сэм Мендес («Красота по-американски») заявил, что снимет фильм о Первой мировой войне одним планом без склеек, как «Бердмен». Оператором проекта будет Роджер Дикинс (лауреат «Оскара» за «Бегущего по лезвию 2049»), а в каст записались Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Джордж Маккей и Дин-Чарльз Чепмен.

Композитор Клинт Мэнселл напишет музыку к ремейку хичкоковской «Ребекки». Им созданы саундтреки к «Фонтану» и «Черному лебедю» Даррена Аронофски. Ремейк поставит Бен Уитли («Высотка»), а главные роли исполнят Арми Хаммер и Лили Джеймс.

Фрэнсис Форд Коппола, отметивший 80-летний юбилей на этих выходных, создаст фильм своей мечты «Мегаполис». Эпопея расскажет о перспективном архитекторе Серже, который хочет построить Нью-Йорк будущего. Сержу будет препятствовать мэр города Фрэнк Сисеро.

Disney готовятся выпустить из производственного ада «Новых мутантов», доставшихся им по наследству от Fox. Премьера фильма трижды переносилась, и должна была состояться ровно год назад. Новинка расскажет о пяти молодых мутантах, заключенных в секретном объекте.

Фото: 20TH CENTURY FOX