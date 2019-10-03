😣 Кино не для всех: 7 фильмов, запрещенных к показу в некоторых странах

В октябре до нас наконец доберется многострадальный проект Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», но его премьера дома все еще не состоялась: после долгих судов Аллен вернул себе права на показ фильма, но ни один дистрибьютор еще не решился прокатывать его в США. Представляем вам подборку самых ярких собратьев Аллена по несчастью, жертв цензуры из мира большого кино.

Падмавати/Padmaavat, 2018

Не допущен к показу в Малайзии

Историческая драма «Падмавати» рассказывает о противостоянии султана Ала ад-Дин Хильджи и правителя Мевара Ратана Сингха. Султан пожелал заполучить легендарную жену Сингха – Падмавати. Он был настолько одержим этой затеей, что даже развязал против соперника войну.

Эта красивая история индийского производства − одна из самых дорогих лент в истории индийского кинематографа. Фильм пришелся по вкусу многим зрителям, однако вызвал много ожесточенных споров. В частности, малазийское правительство осталось недовольно слишком негативным изображением мусульманского правителя, потому запретило прокат ленты в своих кинотеатрах. Нашлось много недовольных и в самой Индии. Премьере фильма предшествовали массовые протесты индийцев, которые, в свою очередь, были возмущены образом царицы Падмавати.

Кристофер Робин/Christopher Robin, 2018

Не допущен к показу в Китае

Комедийная драма «Кристофер Робин», основанная на бессмертной диснеевской классике, также угодила в историю с цензурными ограничениями. Лента рассказывает о повзрослевшем Кристофере Робин из сказок о Винни-Пухе. По сюжету, мальчик вырос во взрослого серьезного мужчину, который обзавелся работой и семьей. Но однажды волшебные друзья из Стоакрового леса ворвутся в его жизнь и научат снова верить в чудеса.

Казалось бы, что крамольного можно усмотреть в этом проекте? Тем не менее, в китайском прокате картина так и не появилась по весьма неожиданной причине. Как оказалось, правителя Китая Си Цзиньпина нередко сравнивают с медвежонком из сказок Алана Милна, поэтому здесь пресекаются любые упоминания о нем.

Смерть Сталина/The Death of Stalin, 2017

Не допущен к показу в России

Сатирическая комедия Армандо Иануччи «Смерть Сталина» хоть и рассказывает о реально существовавших персонажах, но все же не претендует на историческую достоверность. В основу сценария ленты был положен графический роман, рассказывающий о событиях после смерти советского диктатора Иосифа Сталина. Лента была высоко оценена международными критиками и отмечена рядом престижных кинонаград, в том числе наградой Европейской киноакадемии и премией Британского независимого кино.

Несмотря на это, всего за два дня до российской премьеры ленты Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение проекта. Представители министерства объяснили свое решение тем, что фильм является оскорбительным для России и ее населения, а также подрывает ее государственность.

Интервью/The Interview, 2014

Не допущен к прокату в Северной Корее

А вот реакция на комедию «Интервью» вполне предсказуема. Двое закадычных голливудских друзей Джеймс Франко и Сет Роген сняли достаточно провокационный проект о двух амбициозных журналистах, которые выбивают аудиенцию у неприступного лидера КНДР Ким Чен Ына. Американские спецслужбы решили воспользоваться редкой возможность и заказать репортерам убийство корейского лидера.

Конечно же, реакцией со стороны Северной Кореи было глубокое возмущение и отказ показывать фильм в своем прокате. Более того, из-за угроз со стороны северокорейских властей фильм был выпущен в США только в ограниченном прокате.

Чудо-женщина/Wonder Woman, 2017

Не допущен к показу в Ливане, Тунисе и Алжире

Фильм «Чудо-женщина» все еще считается одним из самых успешных проектов кинематографической вселенной DC. Мировой зритель очень тепло встретил историю об амазонке Диане, обладающей бессмертием и сверхъестественной силой. Однако в некоторых странах героиню так и не увидели.

После многочисленных кастингов роль Чудо-женщины досталась израильской модели и актрисе Галь Гадот, победительнице конкурса красоты «Мисс Израиль». Как и все израильские женщины, Галь проходила обязательную службу в израильской армии. Именно этот факт вызвал недовольство со стороны властей Ливана, Туниса и Алжира, показательно бойкотировавших ленту. Кроме того, две крупных сети кинотеатров Катара также отменили прокат фильма через пару дней после премьеры.

Дождливый день в Нью—Йорке/A Rainy Day in New York, 2017

Не допущен к показу в США

Съемки романтической ленты «Дождливый день в Нью-Йорке» закончились еще в 2017 году. И, скорее всего, в прокате ее ждал бы большой успех. Еще бы, ведь в картине выдающегося режиссера Вуди Аллена в очередной раз собрался внушительный каст, включающий Тимоти Шаламе, Селену Гомес, Джуда Лоу и Эль Фаннинг. Однако проект так и не дождался американского проката.

Все потому, что намеченная премьера фильма совпала с популяризацией движения #MeToo, связанного с массовыми секс-скандалами в Голливуде. Под каток «синдрома Вайнштейна» попал и Вуди Аллен, обвиненный в изнасиловании собственной приемной дочерью. Премьера ленты была отложена на неопределенный срок и в итоге состоялась лишь в ряде европейских стран, обойдя домашний прокат. Кроме того, почти все актеры основного состава фильма публично пообещали больше не работать с Алленом и пожертвовали свои гонорары за съемки в фильме в пользу благотворительных организаций.

Богемская рапсодия/Bohemian Rhapsody, 2018

Не допущен к показу в Таджикистане

Музыкальный байопик о жизни и карьере легендарного Фредди Меркьюри, солиста рок-группы The Queen, был восторженно встречен мировыми зрителями. Кроме того, исполнитель главной роли Рами Малек удостоился премии Оскар за свою актерскую игру.

А вот киноманам из Таджикистана так и не удалось посмотреть фильм на больших экранах. Причиной запрета стали провокационные сцены сексуального характера.

Фото: Amazon Studios