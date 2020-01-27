Леонид Колосовский: «Все свои приемы я использую как в клипах, так и в рекламе»

Предлагаем ознакомиться с интервью режиссера Леонида Колосовского, в котором он рассказал о съемках клипов для украинских звезд, рекламном бизнесе, секрете популярности и возможной реализации в кино.

Расскажите о своих уникальных авторских фишках в создании видеоработ.

Скорее, судить не мне, а моим зрителям и критикам о моем фирменном почерке. Я делаю то, что делаю, и так, как я это понимаю. Люблю симметрию, часто использую симметричные кадры в видео. Люблю своеобразный юмор, разводить сложные сцены, мыслить однокадрово, длинными сложными планами, когда одно пересекает другое. Я пересматриваю свои работы, и в них прослеживается абсолютно разный почерк. Но мои коллеги говорят, что замечают мои работы. Если раньше узнавали по клипам, то сейчас могут определить, и какой рекламный ролик снимал Колосовский. Не знаю, как. Все же, наверное, у меня уже сформировалась эстетика кадра.

Клип Elefante, который вы сняли для NK/Насти Каменских номинирован как «Лучший видеоклип» на премии Yuna 2020. Расскажите о съемках этой работы.

Мало кто знает, что для песни Elefante было два сценария. Я условно поделил их и назвал «модерн» и «постмодерн». Один из них, который зрители так и не увидели, был смелее, я бы даже сказал, грязнее в своем исполнении. В постапокалиптическом стиле, где были бы показаны изолированные районы с мутировавшими людьми-зверями: людьми-змеями, — кашалотами, -волками, -слонами, -пантерами. Что, в принципе, было и продемонстрировано, только в более доступной форме, для понимания большого количества зрителей. В конечном результате, мы получили более кукольный вариант, по сравнению с первым (тот который «постмодерн») – яркий, веселый и фриковый человеческий зоопарк, где все мы, словно пестрые, экзотические и странные животные.

Могу сказать, что это была одна из наших самых продуманных и грамотно реализованных работ уже прошедшего 2019 года. Снимали клип мы два дня, поэтому удалось воплотить абсолютно все задуманное и особо даже не устать. Больше работали над утонченностью кадра и над его качеством. Как видим, результат на лицо – видеоработа номинирована на «Лучший клип».

У нас с Настей Каменских обычно получается потрясающий результат в коллаборации. К примеру, наш клип на песню «Попа как у Ким» набрал пока что рекордное количество просмотров в сольном проекте NK, а Elefante с каждым днем набирает все больше и больше миллионов.

Вы говорили, что не всегда в клипах можно отобразить в камере такую картинку, какую изначально вы создали у себя в голове. Это хорошо? Или лучше, когда все снято, как было продумано изначально?

Вряд ли кому-то удалось идеально воплотить то, что изначально было задумано. В голове возникает одна картинка, а впоследствии времени и обстоятельств, может вырисовываться совсем другая. Мы не знаем на 100%, что нас будет ожидать на площадке. На результат влияет буквально все: погода, реквизит, специалисты, костюмы, ткани, CG и т.д. Это то множество факторов, от которых зависит съемка.

Главная задача режиссера – это всеми возможными способами максимально подвести к той единственной цели, которую он себе поставил. Но мы никогда не проверим, как было бы лучше. Не всегда все зависит от тебя. Обстоятельства могут оказаться не совсем такими, как ты их себе видел. Вот тогда и приходится проявлять творчество – выдумывать в ограничениях, не теряя в качестве. В случае, если все обстоятельства складываются благополучно, мы получаем максимально приближенную к задумке работу. Видеоработы создаются путем сложенных обстоятельств, проб и ошибок, а еще внесением своей лепты в процесс каждого из специалистов: стилиста, декоратора, оператора-постановщика, режиссера монтажа и т.д. Таким образом создается отчасти другой продукт, не тот, которым я изначально его видел. Ролик получаем классный, потому что каждый вложил в него свою частичку.

В каких клипах все же получилось максимально приблизиться к задумке?

Есть клипы, где хватало времени, бюджета и факторов, которые сложились во время съемок и их подготовки. Благодаря этому мы получали ожидаемый нами результат, как было в клипе на песню дуэта Потапа и Насти «Бумдиггибай» и группы IOWA – «Молчишь на меня».

А как было с клипом для i_$uss?

Вот, кстати, в «i_$uss» для «Ленинграда» фактически все, что мы видим – изначальная задумка. Мы внесли в сценарий только небольшие коррективы. Они были рекомендованы юристами, так как мы должны были никого не обидеть своей работой и максимально соответствовать закону.

У нас была идея рассказать историю конкретной девушки, которая влюбляется в мужчину – внешне он похож на Иисуса, а точнее на тот образ, который ей трактовало искусство. У нее возникают определенные фантазии и чувства, а под влиянием веществ, девушка начинает видеть не только мужчину, но и различные страхи и тревоги. Эту задумку мы и воплотили в жизнь. Первый результат видео – 6 млн просмотров за шесть дней.

Сколько времени у вас уходит на подготовку съемок клипа?

Подготовка клипа длится индивидуально для каждого проекта. В целом, мы стараемся стандартизировать это время, но практика показывает, что это невозможно, так как этот процесс, пока что, остается творческим. Тяжело каким-то образом его прогнозировать, даже при полном финансировании. В среднем, от написания сценария до выхода в эфир проходит около полутора-двух месяцев.

Сама подготовка идет от 10 дней до трех недель, все зависит от ее сложности. Если это выездная съемка, для которой нужно поехать в определенную страну, найти там местных подрядчиков, с ними поговорить, убедиться, что они правильно понимают наши задумки и цели; или если это полномасштабный многодневный проект с большими постройками декораций – то это занимает больше времени.

А еще написание сценария – этот период покрыт мраком и никогда не знаешь, сколько уйдет на это часов, дней, недель. Иногда к тебе моментально приходит идея, а бывает, что даже самую простую приходится долго продумывать. Как говорится, дьявол – в мелочах. Мы всегда боремся не с наполнением, а скорее с тем, чтобы оставить только нужное, а лишнее – выбросить.

Каким принципом руководствуетесь, когда соглашаетесь на песню снять клип? Причина отказов?

Причины согласия и отказа одни и те же – это время и вкусовые предпочтения. Когда слушаю песню, то уже сразу понимаю, в каком жанре для нее будет сниматься клип, и соответственно, приблизительно рассчитываю, сколько он потребует к себе внимания. У меня должно быть время для того, чтобы придумать интересную идею, а потом только сказать: соглашаюсь я на съемки или нет. Если меня торопят, а я не сразу чувствую, что могу взяться за работу, то я, скорее, откажусь.

Второй принцип – это вкусовые предпочтения. Бывает такое, что мне присылают трек и он мне не нравится. Чувствую, что ничего толкового точно не создам. Это не будет произведение, поэтому и отказываюсь.

Если говорить о критерии финансов, то он понемногу исчезает. Люди, которые обращаются ко мне, уже понимают рыночные цены на качественные произведения. Я готов взяться за недорогой проект, но мне надо гораздо больше времени на подготовку, чтобы найти изящное решение за небольшой бюджет. Бывает, что предлагают интересные проекты такого рода, но я не могу согласиться, так как в это время занят другими, приносящими прибыль компании и мне.

Какие приемы из клипов вы применяете в съемках рекламных роликов?

Все свои приемы я использую как в клипах, так и в рекламе. Это можно назвать почерком, который прослеживается в моих работах – монтажные какие-то особенности, определенный угол камеры или манера рассказа.

Реклама строится на больших продажах и, соответственно, на очень больших деньгах. Все, что желают клиенты – это спрогнозировать результат. Поэтому, мне предлагают проекты, уже зная, какие у меня есть фишки и приемы, на что способен и что умею. Заказчики, смотря мои видеоработы, хотят, чтобы я сделал похожий, в определенном жанре или стиле ролик.

Редко режиссеру бросают новый вызов, сомневаясь потом, сможет ли он выполнить заказ. Есть конкретная задача, с которой может справиться профессионал, нужно только дать ему возможность.

Сейчас количество приглашений для вас в рекламные проекты начало стремительно увеличиваться. Значит ли это то, что вы начнете снимать больше рекламных роликов и будете меньше принимать заказов на съемки клипов?

Я заметил, что в 2019 году меня часто стали приглашать в рекламные тендеры или в какие-то проекты напрямую. Пришлось от многих отказаться, так как уже тогда был занят съемками клипов. Но находилось время и для рекламы. Скажу даже больше, сразу два моих ролика вошли в топ-10 лучших за 2019 год на престижной рекламной премии «Большая рыба». Для меня это стало неожиданностью и в то же время подтолкнуло к мысли, что свое участие в рекламе я буду увеличивать и начну чаще ее снимать.

Но при этом, я бы не хотел полностью отказываться от производства клипов, потому что в нем все-таки существует параметр творчества, какой-то эквивалент свободной мысли. И мне явно будет не доставать этого.

Задумывались над тем, чтобы снимать кино?

Да, я начал задумываться над тем, чтобы снимать кино, но опять-таки, все проекты требуют времени, а в сутках всего 24 часа, в году – 365 дней, и я никак не могу на это повлиять. Хотелось бы очень грамотно распределить свое время, чтобы получать удовольствие от того, что я делаю, не теряя денег, и создавая для человечества что-то новое и полезное.

Я думаю, что займусь съемками кино всерьез. Но пока мне не попадался хороший сценарий и сильная команда, которая со мной готова сделать это кино. Морально я созреваю к этому. Хотелось бы для нового направления уделить достаточно времени, чтобы сделать его достойным внимания зрителя.

Фото: архив Леонида Колосовского

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