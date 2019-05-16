😈 Канны 2019: Кара Делевинь снова попала в плохую компанию

Исполнительными продюсерами новинки выступят Сильвестр Сталлоне и его сестра Систин Сталлоне. Об этом с Каннского кинорынка сообщает The Hollywood Reporter.

«Панк» станет первым фильмом австралийского режиссера рекламных роликов Ричарда Хьюза. По сюжету, Питер (Винс Стейплс) присоединяется к компании свободомыслящих ребят под предводительством Скипа (Бейкер) и его сестры Люси (Делевинь).

Постепенно Питер обнаруживает, что Люси ему небезразлична, однако его новые друзья оказываются грабителями, возомнившими себя современными Робин Гудами. Напомним, мы уже видели Делевинь в образе бунтарки в инди-хите «Ее запах» вместе с Элизабет Мосс: там актриса сыграла участницу гранжевой группы.

Автором сценария фильма также выступит Хьюз. В числе продюсеров замечены Брайан Кавана-Джонс («Лапочка») и Фред Бергер («Ла Ла Ленд»). Съемки начнутся в этом году; в Канны проект привезла компания Fortitude.

Познакомьтесь с еще 13 фильмами, которым Variety предрекает успех у покупателей на Каннском кинорынке.

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