⭐ Канны 2019: чем кинофестиваль запомнился украинцам
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⭐ Канны 2019: чем кинофестиваль запомнился украинцам

от Telekritika
От Telekritika 83
Главная Кино ⭐ Канны 2019: чем кинофестиваль запомнился украинцам

72-й Каннский кинофестиваль стал насыщенным событием как для мирового кинообщества, так и для украинского. Кроме большой делегации, Украина отправила в Канны два фильма и организовала два мероприятия: павильон и встречу с продюсерами.

«Телекритика» поинтересовалась, что запомнилось украинцам на фестивале в этом году.

«Домой», «Анна»

Крымскотатарский режиссер Нариман Алиев привез на Круазет свой полнометражный дебют «Домой», который рассказывает о нелегком путешествии отца и сына на родину. Премьера состоялась во второй по значимости секции «Особый взгляд» и снискала овации зрителей. Подробнее отзывы критиков можно почитать в нашем материале.

⭐ Канны 2019: чем кинофестиваль запомнился украинцам

Нариман Алиев, Ремзи Билялов, Ахтем Сеитаблаев. Фото: Getty Images.

Как рассказал Нариман, на Каннском кинофестивале он уже третий раз. «В этом году я наслаждался фестивалем, его программой и участием моего фильма в конкурсе. Побывал на премьерах фильмов Квентина Тарантино, Терренса Малика и Корнелиу Порумбою. Стоял в одной очереди за обедом с Ксавье Доланом и Эль Фаннинг. Смотрел свое кино в одном из лучших в мире кинозалов Дебюсси», – поделился режиссер с «Телекритикой».

В короткометражной секции была представлена работа «Анна» израильско-британского режиссера Декеля Беренсона, которая снималась в Украине с местной командой и рассказала об одинокой женщине с Донбасса. Главную роль в фильме исполнила Светлана Барандич. Для нее это была дебютная поездка на Круазет: «Я побывала в сказке. Канны красивый городок у моря».

⭐ Канны 2019: чем кинофестиваль запомнился украинцам

Валерия Рубан, Декель Беренсон, Светлана Барандич, Ольга Бесхмелницына, Мерлин Мертон. Фото: Госкино Украины

Также актриса рассказала «Телекритике», что французским зрителям очень пришлась по душе украинская «Анна».

«После премьеры было очень приятно, что зрителям понравился наш фильм “Анна”. На улицах Канн все люди подходили и благодарили меня за наш фильм, просили автограф и сфотографироваться с ними! Кстати, очень хорошо у них работает реклама, афиши нашего фильма были расклеены во всех магазинах, – отмечает Светлана. – А после церемонии награждения, придя в отель, где мы проживали, французы и группа туристов извинялись передо мной, что наш фильм не получил награду и в очередной раз благодарили меня за роль Анны! Это было очень необычно и очень приятно!»

Продюсер фильма Ольга Бесхмельницына также отмечает теплый прием каннской публики:

При поддержке Госкино Украины и Международного фонда “Возрождение” мы смогли привезти в Канны часть нашей съемочной группы и актеров. И вот когда мы все вместе впервые смотрели его на большом экране в зале Дебюсси, фестивальном Дворце Канн (следует заметить, фильм мы показывали с пленки), мы почувствовали, что зал очень тепло его принял, и зрители долго аплодировали. Незабываемые впечатления! Думаю, ради таких моментов и стоит этим всем заниматься!

Павильон, продюсеры и питчинг

На протяжении почти всего фестиваля (с 14 по 23 мая) на международном кинорынке Marché du Film Украину представлял павильон #UkraineIsYourDestination, где гости могли ознакомиться с промоматериалами украинских проектов. Сам павильон был оформлен в стиле причудливых работ художницы Марии Примаченко.

⭐ Канны 2019: чем кинофестиваль запомнился украинцам

Стилистика павильона. Фото: FIAU

Также Фонд Игоря Янковского, Monegasque Association Helping Hand и Госкино организовали традиционный бизнес-ланч для иностранных продюсеров Meet Ukrainian Producers. На мероприятии представили семь украинских проектов разной степени производства: «Червоный» Зазы Буадзе, «Довбуш» Олеся Санина, «Черный Ворон» Тараса Ткаченко, «Мои мысли тихие» Антонио Лукича, «Схидняк» Андрея Иванюка, «Наследство лжи» Адриана Бола и «Рагнабор» Владимира Харченко-Куликовского.

⭐ Канны 2019: чем кинофестиваль запомнился украинцам

Meet Ukrainian Producers. Фото: Госкино Украины

Ольга Бесхмельницына рассказала, как промотировался копродукционный фильм «Анна» (Украина, Израиль, Великобритания):

Это была мощная синергия команд наших стран: после того, как мы узнали, что фильм отобран в шорт-лист короткометражного конкурса, то сразу же включились в работу, и каждый прилагал максимальные усилия, чтобы промотировать картину. В Каннах были павильоны всех 3 стран, и таким образом наши старания были успешны втройне. Из премьеры в Каннах нужно извлекать максимум для дальнейшего продвижения фильма на другие фестивали и последующих продаж, даже в коротком метре копродукция тут очень содействует.

Кинопродюсер Наталья Либет поделилась, что есть хорошие новости по украинским фильмам, с которыми она работает, но пока это закрытая информация. Как предполагает наша редакция, речь может идти о «Кого ты больше любишь?» Тони Ноябревой, проект которого будет представлен на питчинге Boat Meeting кинофестиваля «Молодость».

Киногид от Павла Острикова

Лауреат фестиваля в Локарно Павел Остриков («Выпуск 97’», «Mia Donna») поделился с нами впечатлениями от фестиваля. Он рассказал, что Каннский фестиваль – «отличное место для того, чтобы зарядиться энергией и вдохновением для следующих проектов».

⭐ Канны 2019: чем кинофестиваль запомнился украинцам

Павел Остриков. Фото: Украинская киноакадемия

Мне здесь нравится абсолютно все: люди, фильмы, даже очереди. Например, на фильм «Маяк» мне пришлось простоять два с половиной часа, но какое же счастье, когда ты попадаешь на фильм, когда ты смотришь его одним из первых. И действительно, здесь нет плохих фильмов. Есть менее удачные, есть более удачные, но все они дают тебе какой-то опыт, дают новые идеи для своих проектов.

Также он назвал фильмы, которые ему больше всего пришлись по душе:

«Паразиты»

«Замечательный фильм. Начинается как типичная жанровая ситуативная комедия, но в итоге превращается в триллер или даже хоррор. Такие заигрывания с жанрами мне очень нравятся».

«Боль и слава»

«Не могу сказать, что я фанат Альмодовара, но этот фильм, «Боль и слава», просто отличный. И, конечно же, поразила игра Антонио Бандераса, который по сути играет самого Альмодовара. Замечательный фильм, всем советую. Не пропустите, если будет у нас в прокате».

«Отверженные»

«Дебютный французский фильм режиссера Лайджа Ли рассказывает о троих полицейских, которые патрулируют в неблагоприятном французском районе. Вначале фильм напоминает шаблонные фильмы о «белой вороне», которая пытается не сломаться под систему. Но с каждой минутой обрастает более глубоким смыслом. В итоге вышла крепкая драма на тему «что посеешь, то и пожнешь». Это конечно не экранизация произведения Гюго, но с отсылками к «Отверженным». В общем, я думаю, один из лучших французских фильмов этого года».

«Маяк»

«Это замечательный фильм, который врезается в голову надолго. Сюжет не так важен на фоне отличной игры Паттинсона и Дефо. Наверное, в этом фильме они создали лучшие актерские работы в своих фильмографиях. В отличие от маяка, который помогает кораблям не потерять ориентир в шторм, здесь зрителя намерено оставляют с загадками, даже после финала. Замечательное кино – не для всех, но посмотреть стоит всем».

Если вы хотите узнать больше про Канны 2019, то ранее мы писали о 10 главных фильмах фестиваля, снятых женщинами. Кроме того, Variety назвал 13 самых важных фильмов каннского кинорынка.

Фото: Getty Images

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