⭐ Канны 2019: чем кинофестиваль запомнился украинцам

«Телекритика» поинтересовалась, что запомнилось украинцам на фестивале в этом году.

«Домой», «Анна»

Крымскотатарский режиссер Нариман Алиев привез на Круазет свой полнометражный дебют «Домой», который рассказывает о нелегком путешествии отца и сына на родину. Премьера состоялась во второй по значимости секции «Особый взгляд» и снискала овации зрителей. Подробнее отзывы критиков можно почитать в нашем материале.

Как рассказал Нариман, на Каннском кинофестивале он уже третий раз. «В этом году я наслаждался фестивалем, его программой и участием моего фильма в конкурсе. Побывал на премьерах фильмов Квентина Тарантино, Терренса Малика и Корнелиу Порумбою. Стоял в одной очереди за обедом с Ксавье Доланом и Эль Фаннинг. Смотрел свое кино в одном из лучших в мире кинозалов Дебюсси», – поделился режиссер с «Телекритикой».

В короткометражной секции была представлена работа «Анна» израильско-британского режиссера Декеля Беренсона, которая снималась в Украине с местной командой и рассказала об одинокой женщине с Донбасса. Главную роль в фильме исполнила Светлана Барандич. Для нее это была дебютная поездка на Круазет: «Я побывала в сказке. Канны красивый городок у моря».

Также актриса рассказала «Телекритике», что французским зрителям очень пришлась по душе украинская «Анна».

«После премьеры было очень приятно, что зрителям понравился наш фильм “Анна”. На улицах Канн все люди подходили и благодарили меня за наш фильм, просили автограф и сфотографироваться с ними! Кстати, очень хорошо у них работает реклама, афиши нашего фильма были расклеены во всех магазинах, – отмечает Светлана. – А после церемонии награждения, придя в отель, где мы проживали, французы и группа туристов извинялись передо мной, что наш фильм не получил награду и в очередной раз благодарили меня за роль Анны! Это было очень необычно и очень приятно!»

Продюсер фильма Ольга Бесхмельницына также отмечает теплый прием каннской публики:

При поддержке Госкино Украины и Международного фонда “Возрождение” мы смогли привезти в Канны часть нашей съемочной группы и актеров. И вот когда мы все вместе впервые смотрели его на большом экране в зале Дебюсси, фестивальном Дворце Канн (следует заметить, фильм мы показывали с пленки), мы почувствовали, что зал очень тепло его принял, и зрители долго аплодировали. Незабываемые впечатления! Думаю, ради таких моментов и стоит этим всем заниматься!

Павильон, продюсеры и питчинг

На протяжении почти всего фестиваля (с 14 по 23 мая) на международном кинорынке Marché du Film Украину представлял павильон #UkraineIsYourDestination, где гости могли ознакомиться с промоматериалами украинских проектов. Сам павильон был оформлен в стиле причудливых работ художницы Марии Примаченко.

Также Фонд Игоря Янковского, Monegasque Association Helping Hand и Госкино организовали традиционный бизнес-ланч для иностранных продюсеров Meet Ukrainian Producers. На мероприятии представили семь украинских проектов разной степени производства: «Червоный» Зазы Буадзе, «Довбуш» Олеся Санина, «Черный Ворон» Тараса Ткаченко, «Мои мысли тихие» Антонио Лукича, «Схидняк» Андрея Иванюка, «Наследство лжи» Адриана Бола и «Рагнабор» Владимира Харченко-Куликовского.

Ольга Бесхмельницына рассказала, как промотировался копродукционный фильм «Анна» (Украина, Израиль, Великобритания):

Это была мощная синергия команд наших стран: после того, как мы узнали, что фильм отобран в шорт-лист короткометражного конкурса, то сразу же включились в работу, и каждый прилагал максимальные усилия, чтобы промотировать картину. В Каннах были павильоны всех 3 стран, и таким образом наши старания были успешны втройне. Из премьеры в Каннах нужно извлекать максимум для дальнейшего продвижения фильма на другие фестивали и последующих продаж, даже в коротком метре копродукция тут очень содействует.

Кинопродюсер Наталья Либет поделилась, что есть хорошие новости по украинским фильмам, с которыми она работает, но пока это закрытая информация. Как предполагает наша редакция, речь может идти о «Кого ты больше любишь?» Тони Ноябревой, проект которого будет представлен на питчинге Boat Meeting кинофестиваля «Молодость».

Киногид от Павла Острикова

Лауреат фестиваля в Локарно Павел Остриков («Выпуск 97’», «Mia Donna») поделился с нами впечатлениями от фестиваля. Он рассказал, что Каннский фестиваль – «отличное место для того, чтобы зарядиться энергией и вдохновением для следующих проектов».

Мне здесь нравится абсолютно все: люди, фильмы, даже очереди. Например, на фильм «Маяк» мне пришлось простоять два с половиной часа, но какое же счастье, когда ты попадаешь на фильм, когда ты смотришь его одним из первых. И действительно, здесь нет плохих фильмов. Есть менее удачные, есть более удачные, но все они дают тебе какой-то опыт, дают новые идеи для своих проектов.

Также он назвал фильмы, которые ему больше всего пришлись по душе:

«Паразиты»

«Замечательный фильм. Начинается как типичная жанровая ситуативная комедия, но в итоге превращается в триллер или даже хоррор. Такие заигрывания с жанрами мне очень нравятся».

«Боль и слава»

«Не могу сказать, что я фанат Альмодовара, но этот фильм, «Боль и слава», просто отличный. И, конечно же, поразила игра Антонио Бандераса, который по сути играет самого Альмодовара. Замечательный фильм, всем советую. Не пропустите, если будет у нас в прокате».

«Отверженные»

«Дебютный французский фильм режиссера Лайджа Ли рассказывает о троих полицейских, которые патрулируют в неблагоприятном французском районе. Вначале фильм напоминает шаблонные фильмы о «белой вороне», которая пытается не сломаться под систему. Но с каждой минутой обрастает более глубоким смыслом. В итоге вышла крепкая драма на тему «что посеешь, то и пожнешь». Это конечно не экранизация произведения Гюго, но с отсылками к «Отверженным». В общем, я думаю, один из лучших французских фильмов этого года».

«Маяк»

«Это замечательный фильм, который врезается в голову надолго. Сюжет не так важен на фоне отличной игры Паттинсона и Дефо. Наверное, в этом фильме они создали лучшие актерские работы в своих фильмографиях. В отличие от маяка, который помогает кораблям не потерять ориентир в шторм, здесь зрителя намерено оставляют с загадками, даже после финала. Замечательное кино – не для всех, но посмотреть стоит всем».

Если вы хотите узнать больше про Канны 2019, то ранее мы писали о 10 главных фильмах фестиваля, снятых женщинами. Кроме того, Variety назвал 13 самых важных фильмов каннского кинорынка.

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