🕵🏻‍♂️ Канадец по обмену: новый детектив от «2+2»
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🕵🏻‍♂️ Канадец по обмену: новый детектив от «2+2»

от Telekritika
От Telekritika 51
Главная Кино 🕵🏻‍♂️ Канадец по обмену: новый детектив от «2+2»

Канал «2+2» снимет детективный сериал «Рейнджер» про канадского полисмена, которому волей судьбы придется решать проблемы провинциального городка в Карпатах.

Пол Гордийчак, канадец украинского происхождения, приезжает на свою историческую родину в качестве инструктора программы «Украинский шериф». Но неожиданно его коллега погибает, а сам Пол вынужден остаться шерифом в городке Нагура, где процветает незаконная вырубка лесов и нелегальная миграция, а контрабанда и преступность остается безнаказанной. Параллельно за его головой охотится киллер, а новый напарник не хочет признавать канадца.

Съемки сериала пройдут в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях. В создании 24-серийного украиноязычного проекта помогало Министерство культуры Украины, а создателей консультировали сотрудники МВД.

«Это действительно новое слово в нашем производстве, не только потому что сериал снимается полностью на украинском языке, но и благодаря идейному наполнению, которое мы вкладываем в него. Через близкий и понятный зрителю жанр приключенческого детектива мы пытаемся показать наше видение изменений в стране. Создаем новых героев, которые помогут нашему обществу меняться и строить будущее Украины», – комментирует Максим Кривицкий, генпродюсер канала «2+2».

Основные роли сыграют Артемий Егоров, Дмитрий Сова, Дарья Егоркина, Дарья Плахтий, Остап Ступка, Валерий Астахов, Константин Корецкий, Алексей Смолка, Геннадий Попенко и Анатолий Зиновенко.

Премьера запланирована на 2020 год.

Также стало известно, что звезда сериала «Школа» сыграет внучку Ивана Франко.

Фото: 2+2

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