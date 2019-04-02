🤷Как сняться для Marvel, но так и не стать суперзвездой
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🤷Как сняться для Marvel, но так и не стать суперзвездой

от Антонина Бобровицкая
От Антонина Бобровицкая 34
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Актер массовки показал все свои фильмы и сериалы за три минуты – везде он появлялся только на мгновение. Для наглядности он сделал нарезку своих ролей в «Капитане Марвел», «Кремниевой долине» и других проектах под эпичную музыку.

Американец Эдуардо Запата (Eduardo Zapata) живет в Лос-Анджелесе и работает с местным агентством по подбору талантов. Он актер, и состоит в актерской гильдии, но пока не получает больших ролей и работает в массовке. О том, как он появлялся во многих известных проектах, Запата решил рассказать в трехминутном ролике.

На позиции актера массовки американец оказался очень продуктивен и за полтора года поучаствовал в десятках проектов, где появлялся в кадре буквально на секунду. Актер показал пользователям Reddit, что те его хотя бы раз встречали в фильмах и сериалах.

Список проектов, в которых принял участие Эдуардо впечатляет. Самые известные из них: «Капитан Марвел», «Американский Вандал», «Кремниевая долина», «Бесстыдники», «Острые предметы» и «Американская история ужасов».

В комментариях к записи на Reddit актер также поделился некоторыми закулисными деталями работы в массовке голливудских и проектов Netflix:

  • за 2018 год Запата заработал около 49 тысяч долларов. В среднем он работал три дня в неделю;
  • в 80% случаев он снимается в собственной одежде. Исключение – сцены, где требуется что-то особенное;
  • больше всего платят в рекламе: почти в два раза больше в пересчете на восьмичасовой рабочий день;
  • для съемки одной секунды на площадке нужно находится несколько часов;
  • в большинстве случаев он сам придумывает, что делать в кадре, – сценариев для массовки нет.

Что же, теперь остается ждать, пока Голливуд заметит старания Эдуардо и, возможно, снимет что-нибудь о нелегкой доле актеров массовки.

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