🚍 Как проект «Желтый автобус» делает из школьников кинопрофессионалов

8 июня в рамках «Чилдрен Кинофеста» пройдет показ финалистов конкурса детских фильмов, на котором в прошлом году две награды получил фильм выпускников социального проекта «Желтый автобус». «ЖА» – это волонтерская инициатива, участники которой помогают детям с прифронтовых территорий постичь основы кинопрофессий. В преддверии завтрашнего события «Телекритика» расспросила оператора, волонтера и основателя «Желтого автобуса» Ярослава Пилунского о развитии проекта.

В вашей официальной программе была задекларирована необходимость сотрудничества с государственными ведомствами. С тех пор кто-то из перечисленных министерств пришел на помощь?

К сожалению, наша модель плохо вписывается в традиционные методы образования. Острая проблема средних и высших специальных учебных заведений – это, в первую очередь, очень слабое техническое обеспечение. Студенты очень мало контактируют с современной техникой. Еще одна острая проблема – это довузовская подготовка абитуриентов. Очень часто студенты первых курсов слабо понимают, какую профессию выбрали. На эффективную профориентацию уходит масса времени и ресурсов. Третья ключевая проблема – это оторванность преподавательского состава от современных методов передачи информации, стремительно меняющихся в современном мире. Быстро устаревает и система образования в целом.

С другой стороны, специалисты, находящиеся на острие прогрессивных знаний и владения техникой, не имеют возможности эффективно передавать свой опыт и знания следующему поколению.

Наша цель – разработать эффективную программу получения современных знаний о медиапрофессиях. Создать промежуточное звено практической и теоретической подготовки специалистов с применением сетевых инструментов и нестандартных способов наведения контакта между молодыми людьми и профессионалами.

С государственными ведомствами мы тоже регулярно проводим переговоры, но в большинстве случаев чиновники разводят руками. «Классный проект, но, к сожалению, не знаем, чем помочь» – звучало ни в одном кабинете. Только Госкино старается помочь всеми возможными средствами. Но у них тоже мало инструментов для эффективной помощи нам.

Волонтерство часто ассоциируется с номером банковской карточки, опубликованным в Facebook. Обращались когда-нибудь к простым согражданам за помощью?

За помощью обращаемся регулярно. В основном это помощь техническими и волонтерскими ресурсами. Финансовую помощь стараемся искать среди крупных меценатов. Но иногда возникает потребность закрыть ту или иную статью общим сбором средств. В марте проводили интерактив для детей ветеранов АТО-ООС и волонтеров. Общего финансирования не было, и для обеспечения кейтеринга объявили сбор средств через соцсети.

Видели у вас в благодарностях студию «Квартал 95». Как вы начали сотрудничество?

Со студией «Квартал 95» мы знакомы давно, еще по коммерческим совместным проектам. Вообще нас поддерживают самые крупные компании в сфере медиа в нашей стране. Они как никто понимают острую необходимость подготовки специалистов в условиях развивающегося рынка.

Есть ли перспектива создать локальные филиалы «Желтого автобуса» ?

У нас среди партнеров есть творческие коллективы, которые существуют независимо, но с которыми мы тесно сотрудничаем, обмениваемся информацией и работаем дистанционно над учебными программами. Это «MEDI@NNA» в городе Николаевка. Это город Попасная и есть коллектив в Мариуполе.

Как специалисты в медиа мы прекрасно осознаем инструменты, которыми пользуются и пропагандисты, и художники

Думаем, после клипа KAZKA можно с уверенностью сказать, что вы – один из самых востребованных операторов в стране. Сколько времени при этом получается выделять на «Желтый автобус» и как вообще физически получается сочетать волонтерство с работой?

Очень сложно совмещается волонтерство и профессиональная деятельность. Можно сказать, что с началом войны волонтерская деятельность стала основной. Первая причина, почему я занялся этим, – это последствия информационной войны, которую ведет против нас Россия. С этими воздействием мы столкнулись еще на Майдане, а затем в Крыму увидели страшные последствия. Рассказать о принципах работы этого инструмента влияния – это первая задача. Затем – предложить опробовать этот инструмент для создания своего медиаконтента в позитивном ключе. А личная цель – это сделать максимально то, что в моих силах, для того чтобы наша страна могла достойно и конкурентно представлять свой медиапродукт на мировом рынке.

Вы родом из Симферополя. А среди остальных участников инициативы много людей из Крыма и Донбасса?

Среди участников нашего проекта есть выходцы из Крыма и Донбасса. Это в основном кинематографисты, которые достаточно давно проживают и работают в Киеве, но прекрасно осознают потребность в нашей деятельности регионов, охваченных войной.

В прессе вашу деятельность часто характеризуют как «информационную гуманитарную помощь», потому что в команде «Желтого автобуса» присутствуют журналисты и политологи. Какова их задача? Вы подчас работаете на территориях, где нет украинского ТВ – приходится ли брать на себя «политинформацию»?

Наша задача – это разработка индивидуальной защиты от агрессивного воздействия современными информационными технологиями. Как специалисты в медиа мы прекрасно осознаем инструменты и способы, которыми пользуются и пропагандисты, и художники. В наших силах перенаправить внимание подростков от разрушительного влияния к применению этих инструментов для созидания. Мы экспериментируем в первую очередь над собой. Разрабатываем эффективные методы передачи знаний и стараемся рассматривать проблематику с разных сторон. Поэтому приглашаем в наши проекты специалистов разных направлений, рассматривающих эту проблематику в разных областях информационного пространства.

Мы находимся в стадии разработки полноценного курса подготовки специалистов в сфере медиа, с привлечением высших учебных заведений и бизнес-партнеров к нашей программе

Какой вопрос вы чаще всего слышите от детей? У вас есть курсы по основам всех киноспециальностей, от режиссуры до грима: какое направление самое востребованное?

Основной вопрос, который мы слышим от детей, которые прошли с нами проекты: «Что делать дальше?» Куда идти учиться и как развиваться в выбранном направлении? Мы работаем над этим вопросом и находимся в стадии разработки полноценного курса подготовки специалистов в сфере медиа, с привлечением высших учебных заведений и бизнес-партнеров к нашей программе. Мы подаем информацию о профессиях в популярной форме, и после наших мастер-классов дети выбирают свою профессию согласно своему темпераменту и способностям. Не бывает так, что подавляющее большинство хотят стать актерами или режиссерами. Каждый выбирает роль, которая ближе с точки зрения характера и привязанностей. Очень много зависит от личности мастера, который представляет свою профессию. Но у нас все мастера – это крутые специалисты, поэтому дети с легкостью и интересом берутся за разные специальности.

Понятно, что у команды не должно быть любимчиков среди детей. Но наверняка есть любимые реализованные проекты/фильмы?

Некоторые из наших воспитанников уже учатся в высших учебных заведениях. Конечно, есть «любимчики», которые самостоятельно «грызут гранит науки» и активно прогрессируют. Как можем помогаем. И, конечно, всегда недостаточно. Пока нет стабильного финансирования, мало времени и человеческого ресурса для регулярной работы. Тем более, у нас в команде все – действующие профессионалы и совмещают волонтерство с основной профессиональной деятельностью.

Иногда родители скептически относятся к нашему проекту, но только до первого дня нашего общения с детьми

Фильмы любимые тоже есть. Например, ребята из Авдеевки создали фантастический фильм про современную Авдеевку, в которой идет война, но в финале фильма ребята предложили философское решение окончания войны. Называется фильм «Вирус А».

Всегда было интересно, какую роль играют учителя и родители. Наверняка есть те, кто считает, что творческие мастер-классы внушают детям ложные надежды.

Иногда родители скептически относятся к нашему проекту, но только до первого дня нашего общения с детьми. На премьеру фильма, созданного руками своих детей, родители приходят в полном восторге. «Мы никогда не видели своих детей такими счастливыми» – такие комментарии мы слышим часто. Учителя всегда очень открыты к нашим проектам и помогают всеми возможными средствами. А часто и сами ходят на наши мастер-классы, особенно по гриму и макияжу. В большинстве своем взрослые по-хорошему завидуют такой необыкновенной возможности получить необычные знания.

Мастера тоже получают свой заряд позитивной энергии и вдохновения. Дети своей энергией и запалом дают мастерам новый толчок для творческой реализации.

Нам не приходилось слышать о подобных проектах в мире – это либо однократные мероприятия, либо рассчитанные на самых маленьких, как например поездки «Улицы Сезам» в Косово. Вам приходилось обмениваться опытом с иностранцами?

Ровно в таком формате, как предлагаем мы, проектов в мире мы не встречали. Все дело в том, что мы предлагаем комплексное решение – от первого контакта до получения профессии и выхода на профессиональную площадку. Не все элементы нами еще отработаны, но в основных ее элементах мы уже уверены. Конечно, в наших планах тесное сотрудничество с зарубежными партнерами и специалистами. И наш проект уже приглашают в Грузию и Канаду.

Фото: «Желтый автобус»