🎃 Эми Адамс сыграет в фильме о реднеках

Звезда «Острых предметов» Эми Адамс сыграет в фильме «Элегия хиллбилли» (Hillbilly Elegy), снятом по одноименному бестселлеру венчурного капиталиста Дж. Д. Вэнса. Юность Вэнса не была обеспеченной: он вырос в семье типичных аппалачских «реднеков» – его родственники не задерживались ни на одной работе, «отцы» сменялись один за другим, а мать боролась с героиновой зависимостью. Выпущенные в 2016 году мемуары за год были проданы в количестве более 1 млн копий, и Netflix оперативно приобрела права на экранизацию за $45 млн.

Пока неизвестно, какая роль в этой печальной семейной саге достанется Эми Адамс, но для ее карьеры это лишь один из немногих предстоящих громких проектов: недавно актриса заключила контракт на роль в триллере «Женщина в окне» Джо Райта и съемки в продолжении фильма «Зачарованная» 2007 года под названием «Разочарованная».

Однако эстетика «хиллбилли-вуайеризма» (художественного аналога poverty tourism) по душе далеко не всем. «Несмотря на то, что мемуары Вэнса стали бестселлером, многие раскритиковали то, как его история а-ля “из грязи в князи” призывает рабочий класс добиваться успеха, упуская из виду исторические и социальные обстоятельства, которые приводят [жителей региона] к бедности», – пишет ScreenRant. Одним из представителей таких «вуайеристских» по отношению к низшим социальным слоям США называют другой проект Netflix – популярный документальный сериал «Создавая убийцу».

Добьется ли «Элегия хиллбилли» аналогичной популярности, узнаем не скоро: съемки фильма начнутся позже в этом году.

Напомним также, что ведутся переговоры об участии Рэйчел Вайс в кинокомиксе Marvel «Черная Вдова».

Фото: Getty Images