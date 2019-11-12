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Эдди Редмейн приглашает на воздушный шар в новом трейлере «Аэронавтов»

от Telekritika
От Telekritika 260
Главная Кино Эдди Редмейн приглашает на воздушный шар в новом трейлере «Аэронавтов»

IMAX-приключение с Эдди Редмейном и Фелисити Джонс обзавелось вторым трейлером.

Сюжет основан на полете Джеймса Глейшера и Генри Коксвелла, но в фильме второго аэронавта заменили на женщину – Амелию Рен, собирательный образ женщин-аэронавтов XIX столетия. Действие картины происходит в 1862 году. Рен и Глейшер планируют подняться на воздушном шаре выше, нежели кто-либо поднимался до них, чтобы собрать важные метеорологические данные.

В целом у фильма положительные отзывы кинокритиков. На Rotten Tomatoes у «Аэронавтов» 83%, а на Metacritic 70/100. Обозреватель из Indiewire Эрик Кон сравнил картину с «Гравитацией» Альфонсо Куарона.

Главные роли в фильме исполнили Эдди Редмейн и Фелисити Джонс. Для актеров это вторая совместная работа после оскароносного для Редмейна фильма «Теория всего». Режиссер ленты Том Харпер, который написал сценарий вместе с Джеком Торном.

В украинский прокат «Аэронавты» выходят 5 декабря 2019 года.

Фото: Amazon Studios

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