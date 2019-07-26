👁 Японское киноподполье и Голливуд в «ящике»: 7 новых сериалов августа

В наш августовский список попал приквел к культовому фэнтези от Netflix, ода женской мести от CBS, сериал с Кирстен Данст от Showtime и четверка других главных премьер.

7 августа

«90210» (BH90210)

В ролях: Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Иэн Зиринг, Тори Спеллинг, Брайан Грин

Из всех многочисленных ребутов, появившихся в этом году, перезапуск «Беверли-Хиллз 90210» вызвал меньше всего споров – быть может, потому, что все звезды оригинального сериала (кроме Люка Перри, умершего в марте) вернулись на экран. Однако не все так просто: создатели новой версии намекают, что мы получим некий мета-Беверли-Хиллз, в котором Джейсон Пристли, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт и компания будут играть… практически самих себя, готовящихся к ребуту сериала. Что ж, если наше любимое подростковое мыло 90-х превратится в ироничный комментарий о состоянии ТВ-индустрии – что-то в духе «Возвращения» от HBO – это могут оценить не все. Так что держим пальцы, чтобы Fox сохранил для шестисерийного шоу немного былого задора.

8 августа

«Голый режиссер» (The Naked Director)

В ролях: Такаюки Ямада, Тетсуи Тамаяма, Итсуи Итао, Лили Франки, Саири Ито

Режиссера Тору Мураниси называют «императором японского порно». В 80-х его несколько раз арестовывали за привлечение к съемкам несовершеннолетних актрис. HBO сделал бы из этого материала многочасовую разоблачающую документалку, но Netflix посчитал, что разоблачать нечего (режиссер-то голый!), сняв десятисерийную драмеди. Это не «Двойка» в Японии, а куда более легковесный продукт: старт карьеры Мураниси, который застал свою жену с любовником и в результате обрел просветление («Я хочу продавать желание!»), показан почти как сцена с ситкоме. С другой стороны, наблюдать за революцией в таком культурном феномене, как пинку эйга – японском софткоре – вряд ли будет менее интересно, чем за каким-нибудь технологическим бумом в Кремниевой долине.

12 августа

«Террор: Бесчестье» (The Terror: Infamy)

В ролях: Дерек Мио, Кристина Родло, Наоко Мори, Мики Исикава, Кики Сукэдзанэ

Технически это второй сезон главного историко-приключенческого сериала 2018 года от AMC, но канал превратил «Террор» в антологию со столь широким сюжетным зазором между частями, что «Бесчестье» проще рассматривать в отрыве от оригинальной арктической истории. Речь снова пойдет о призрачной угрозе, которая перерастает в реальную, только центром действия теперь станут лагеря для интернированных японцев в США. Дэйва Кайганича на посту шоураннера сменили Александр Ву (ко-сценарист «Чудопада») и Макс Боренштейн (ко-сценарист «Конг: Остров черепа»). Джордж Такеи («Звездный путь») не только сыграет интернированного пленного, но и выступит консультантом сериала: во-первых, он сотрудничал с Японско-американским национальным музеем и способен дать исчерпывающую справку об истории отношений двух наций, а во-вторых, его семья тоже подверглась насильному переселению в 1940-х.

15 августа

«Почему женщины убивают» (Why Women Kill)

В ролях: Люси Лью, Джиннифер Гудвин, Кирби Хауэлл-Батист, Александра Даддарио, Джек Дейвенпорт

На вопрос, вынесенный в название новинки от CBS All Access, телевидение отвечает по-разному: одни героини убивают ради самозащиты, другие – от любви, третьи – из-за психопатии, а Вилланель – из-за всего вышеперечисленного. Сериал «Почему женщины убивают» Марка Черри, создавшего «Отчаянных домохозяек», придерживается консервативных понятий: мол, убивают, потому что мужчины склонны изменять своим избранницам. В сериале будет три сюжетных линии, посвященные примерной жене из 60-х (Джиннифер Гудвин), тусовщице в 80-х (Люси Лью) и современной юристке (Кирби Хауэлл-Батист), каждая из которых по-своему переживает предательство. Наряду с другим сериалом CBS, «Звездный путь: Пикар», новинка получила налоговый кредит от штата Калифорния. Сумма фискальной скидки составила $8,4 млн: видимо, даже власти возлагают большие надежды на красиво сервированную женскую месть.

25 августа

«Как стать богом в центральной Флориде» (On Becoming a God in Central Florida)

В ролях: Кирстен Данст, Теодор Пеллерин, Мел Родригез, Тед Левин, Бет Дитто

Кирстен Данст ворвалась на ТВ, когда другие кинозвезды класса «А» еще сомневались в эффективности такого карьерного хода: в 2015 году она сыграла в «Фарго». Ее новая большая роль в сериале Showtime – это Кристал Гилл, малоимущая сотрудница аквапарка, которой удается построить карьеру в вымышленной организации Founders American Merchandise, промышляющей сетевым маркетингом. Промо показывает Данст такой, будто у ее крутых героинь из 90-х была сестра-близнец, росшая в трейлер-парке, а из пародии на сектантскую корпоративную культуру США выжимает максимум испанского стыда. Изначально снимать сериал поручили Йоргосу Лантимосу («Лобстер»), но это было слишком хорошо, чтобы стать правдой: многократный номинант на «Оскар» выбыл из проекта. Однако состав продюсеров все равно остался впечатляющим: там по-прежнему значатся Джордж Клуни и Грант Хеслов, недавно давшие миру отличную «Уловку 22».

30 августа

«Карнивал Роу» (Carnival Row)

В ролях: Орландо Блум, Кара Делевинь, Карла Кром, Тамзин Мерчант, Джаред Харрис, Индира Варма

Даже список главных звезд нового сериала Amazon звучит, как имена персонажей фэнтези-романа: Орландо Блум, Кара Делевинь, Карла Кром, Тамзин Мерчант. И хотя основное промо «Карнивал Роу» – с Делевинь, норовящей пырнуть Блума в бок – выглядело, как постановка по мотивам The Sims Making Magic, трейлер расставил все по местам. Да, визуализация очередной истории о том, как фантастические существа (в данном случае – феи) становятся изгоями среди людей, не хватает звезд с неба, потому что режиссер Джон Эмиел – не Гильермо дель Торо, покинувший проект в 2017 году. От режиссера «Лабиринта Фавна» остались лишь рожки – пардон, сатиры. Но хоть сеттинг новинки и напоминает, скорее, лавки из «Гарри Поттера» в их худший день, мрачные кадры трущоб и богаделен дают надежду на то, что заявленный кроссовер нуара и политического фэнтези себя явит.

«Темный кристалл: Эпоха сопротивления» (The Dark Crystal: Age of Resistance)

Роли озвучивали: Аня Тейлор-Джой, Тэрон Эджертон, Натали Эммануэль, Хелена Бонэм Картер, Эдди Иззард

Лихорадка ремейков и ребутов захватила все сервисы, но Netflix выбирает для перезапуска попросту беспроигрышные варианты. Например, недавние «Городские истории» – цикл с такой сильной фан-базой, что вернуть на экран звезд сериала 1993–2001 гг. было весьма логично. Кукольный мультфильм «Темный кристалл» (1982) несет в себе еще больший заряд ностальгии. И удивления: до сих пор трудно поверить, что авторы этого изысканного фэнтези о борьбе двух магических рас и создатели «Маппетов» – одни и те же люди. «Эпоха сопротивления» – это десятисерийный приквел к культовому мультфильму, рассказывающий о восстании трех эльфоподобных существ, гельфлингов, против правящих скексисов. Роли бунтарей озвучили Тэрон Эджертон, Аня Тейлор-Джой и звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль, а продюсирует новинку компания отца оригинального мультфильма Джима Хендерсона.

Если же вам интересно, что в противовес мейнстримным VOD-сервисам предлагают нишевые, читайте наш гид по их контенту.