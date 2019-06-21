▶ Японцы под угрозой: трейлер второго сезона «Террора»

Второй сезон расскажет о молодом Честере Накаяме, который с началом войны попадает в лагерь для интернированных японцев, где происходят странные убийства среди заключенных.

Первый сезон «Террора» был основан на одноименном романе Дэна Симмонса и рассказывал об арктической экспедиции в середине XIX века, подвергшейся нападению кровожадного духа в облике гигантского медведя. Сериал хорошо встретили зрители и критики, на Rotten Tomatoes у «Террора» 95% свежести.

Шоураннером нового сезона назначили Александра Ву («Настоящая кровь»), а главные роли исполнят Дерек Мио, Джордж Такеи, Кики Сукезане. Продюсерами останутся Ридли Скотт и Дэн Симмонс.

Премьера второго сезона намечена на 12 августа.

Тем временем фанаты предположили, что «Очень странные дела» связаны с «Чернобылем».

Фото: AMC