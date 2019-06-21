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▶ Японцы под угрозой: трейлер второго сезона «Террора»

от Telekritika
От Telekritika 138
Главная Кино ▶ Японцы под угрозой: трейлер второго сезона «Террора»

Вышел первый трейлер второго сезона сериала AMC «Террор», который не будет прямым продолжением событий первых десяти эпизодов сериала, а перенесется во времена Второй мировой в Южную Калифорнию.

Второй сезон расскажет о молодом Честере Накаяме, который с началом войны попадает в лагерь для интернированных японцев, где происходят странные убийства среди заключенных.

Первый сезон «Террора» был основан на одноименном романе Дэна Симмонса и рассказывал об арктической экспедиции в середине XIX века, подвергшейся нападению кровожадного духа в облике гигантского медведя. Сериал хорошо встретили зрители и критики, на Rotten Tomatoes у «Террора» 95% свежести.

Шоураннером нового сезона назначили Александра Ву («Настоящая кровь»), а главные роли исполнят Дерек Мио, Джордж Такеи, Кики Сукезане. Продюсерами останутся Ридли Скотт и Дэн Симмонс.

Премьера второго сезона намечена на 12 августа.

Тем временем фанаты предположили, что «Очень странные дела» связаны с «Чернобылем».

Фото: AMC

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