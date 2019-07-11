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📕 Измены и убийства: Брайан Де Пальма выпустит дебютный роман

от Telekritika
От Telekritika 564
Главная Кино 📕 Измены и убийства: Брайан Де Пальма выпустит дебютный роман

Режиссер фильмов «Лицо со шрамом» и «Кэрри» готовится к дебюту в качестве писателя. Роман будет называться «Необходимы ли змеи?» (Are snakes necessary?), а в качестве жанра указана «острая политическая сатира».

Впрочем, какой же Де Пальма без саспенса? Как сообщает портал Entertainment Weekly, жанр книги также можно охарактеризовать как триллер о женской мести. Сюжет грядущего романа следует за распутным американским сенатором, который изменяет своей жене, страдающей болезнью Паркинсона, с молодой девушкой-видеооператором. Это запускает цепь событий со смертельными исходами.

Название отсылает к фильму «Леди Ева» Престона Стерджеса, где герой Генри Фонды читает книгу с таким же заголовком. Кроме того, «Необходимы ли змеи?» будет содержать отсылки к творчеству самого Де Пальмы.

Змеи необходимы?

Обложка книги. Фото: Hard Case Crime

В написании романа режиссеру помогла Сьюзан Леман, экс-редактор «Нью-Йорк Таймс». Отзыв о книге уже успел написать старый друг Де Пальмы Мартин Скорсезе. Он заявил, что «Необходимы ли змеи?» имеет «тот же индивидуальный голос, тот же черный юмор и горькую сатиру, ту же подавляющую эмоциональную силу», что и фильмы Де Пальмы.

Книга увидит свет 17 марта 2020 года.

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Фото: Getty Images

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