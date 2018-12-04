«ИнсайтМедиа» готовит два сериала и нового «Червоного»

«Червоный». Приквел фильма «Червоный» по сценарию известного писателя Андрея Кокотюхи будет называться «Без линии фронта».

«Мы переносим события на 10 лет с того времени, которое показано в фильме «Червоный», и показываем межвоенный период, последние условно мирные 38–39 годы, когда, как говорили, было дыхание большой войны. Книга все равно повествует больше, выводит за рамки этой истории и дает задел на перспективу, на возможное создание следующего фильма. Книга покажет то, о чем нет ни в предыдущем фильме «Червоный», ни в предыдущем романе «Червоный». В последнем разделе книги – о том, как мой герой Даниил Червоный сбежал из концлагеря. События происходят на следующий день после этого», – раскрыл Кокотюха некоторые секреты сюжета.

В настоящее время в Украине проиходят съемки фильма «Червоный. Без линии фронта». В режиссерском кресле снова будет работать Заза Буадзе, который снимал и первый фильм. Госкино снова профинансирует съемки. Несмотря на то, что первый «Червоный» в прокате провалился. Бюджет «Червоного. Без линии фронта» составляет 40 млн грн, из которых 21 млн грн — поддержка Госкино. Бюджет первого фильма составлял 22 млн грн, из которых 10 млн грн выделило агентство.

Телевизионным партнером фильма «Червоный» был телеканал ICTV, картина, несмотря на провал в кинопрокате, собрала в телеэфире показатели выше средней доли канала.

Книга покажет то, о чем нет ни в предыдущем фильме «Червоный», ни в предыдущем романе «Червоный».

Сериал «Анатра-Анасаль» стал победителем грантового конкурса Украинского культурного фонда. Бюджет проекта не называют. Производством сериала занимаются «ИнсайтМедиа» и Одесская киностудия. Местом действия станет Одесса 1918 года под властью Директории УНР. В центре сюжета – становление украинской авиации и борьба контрразведчиков с большевистской агентурой. Создатели планируют разбить сюжет на 12 серий.

Продюсер Одесской киностудии Андрей Осипов отметил, что автору сценария Константину Коновалову стоило немалых усилий убедить спонсоров в том, что за этот проект вообще стоит браться. Помимо прочего, история сериала«Анатра-Анасаль» связана с территорией, на которой находится Одесская киностудия, так как раньше там были авиационные ангары. Уже проведены консультации с историками и авиаторами.

«23 мая 2019 года будем праздновать 100-летие Одесской киностудии, – уточнил Осипов. – На самом деле студия старше, но именно тогда произошло объединение нескольких частных киностудий в одну государственную. Это одна из старейших киностудий в мире, старейшая в Европе, колыбель украинского кино».

«Мы считаем, что этот проект выйдет очень вовремя, ведь он касается в том числе и боев на море. Как раз в те времена авиация начала контролировать морское пространство и участвовать в морских боях. Речь пойдет о зарождении воздушного флота УНР», – поделился сценарист проекта Константин Коновалов.

Выход сериала «Анатра-Анасаль» запланирован на 2020 год. Режиссер-постановщик – украинский режиссер сербского происхождения Бата Недич. Учитывая сотрудничество с Одесской киностудией, собственник «ИнсайтМедиа» Владимир Филиппов надеется на сотрудничество с телеканалом «2+2» из группы «1+1 медиа». Также в приоритете у Филиппова общественный вещатель «Перший».

Мы считаем, что этот проект выйдет очень вовремя, ведь он касается в том числе и боев на море. Как раз в те времена авиация начала контролировать морское пространство и участвовать в морских боях.

Третий проект, по съемкам которого отчитались продюсеры, – телесериал «Предатель». Проект занятный и на данном этапе куда более загадочный, чем «Анатра-Анасаль», хоть и о менее интересном историческом периоде. Телероману предшествовал фильм с тем же названием, который и вдохновил сценариста Сергея Трымбача.

«После премьеры он сказал, что это вообще нераскрытая тема, ее надо расширить. Уже готов сценарий, увлекательный, интригующий, с детективной основой. Трымбач также написал кинороман, который будет напечатан, – мы ведем переговоры с харьковским издательством «Клуб семейного досуга». Я не хотел бы называть будущее произведение телесериалом. На самом деле это кинороман, новый жанр для наших телеэкранов», – рассказал Владимир Филиппов.

«Я шел на просмотр в почти полной уверенности, что это будет очень посредственный фильм, но сложилось иное впечатление – что это довольно прочная, профессионально сделанная картина. И единственный недостаток – что в ней отражены события начала 1970-х, и в это время снимают фильм о Холодном Яре. Это слишком сильное предположение. Если бы тогда снимался такой фильм, то никто бы его не перемонтировал, его бы просто сожгли, уничтожили, как это бывало. Или просто запихнули бы очень глубоко, как это случилось со многими лентами», – дополнил Сергей Трымбач.

Проблематика сериала объединит вопросы истории Украины начала ХХ века и проблемы украинских кинематографистов, творивших в годы брежневского «застоя».

«Многие сейчас не понимают, что кинематограф – это сложный вид художественного творчества, связанный с непростым техническим процессом. Поэтому в отличие от поэтов, например, режиссеры не могли оставаться режиссерами и идти на открытый конфликт с системой. Поэтому съемки кино в СССР всегда были сложной интригой: как сотрудничать с системой, но и отстоять свои творческие позиции», – описал проблематику Филипп Ильенко.

12 серий телефильма «Предатель» выйдут уже в 2019 году. Среди телеканалов творцы надеются на партнерство «2+2», «Нового канала» или «UA:Суспільне».

Напомним ,киностудии «Инсайт медиа» и «Директория кино», совладельцем которых является продюсер Владимир Филиппов, летом 2017 года фигурировали в расследовании прокуратуры на предмет целевого использования средств. За несколько лет бюджетного финансирования кино в Украине именно компании Филиппова странным образом получили треть всех средств.

Так, например, компания «Директория кино» получила за два года более 50 млн гривен от государства. «Телекритика» продолжит разбираться в этой истории.