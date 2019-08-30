👁 «Иловайск 2014»: Спасти рядового «Бишута»

Отправляясь на фильм о войне на Востоке Украины волей-неволей идешь с завышенными требованиями: картина должна быть документально точной, персонажи реалистичны, а история правдоподобна. Снимать кино о неоконченной войне – большой риск. Снимать кино о погибших солдатах при участии их товарищей – большая ответственность. В 2014 году вся страна наблюдала за событиями в Иловайске и переживала за судьбы бойцов, оказавшихся в окружении. Спустя пять лет режиссер-дебютант Иван Тимченко и сценарист Михаил Брыных решают экранизировать истории участников страшной трагедии.

Отправляясь на фильм о войне на Востоке Украины волей-неволей идешь с завышенными требованиями: картина должна быть документально точной, персонажи реалистичны, а история правдоподобна. Снимать кино о неоконченной войне – большой риск. Снимать кино о погибших солдатах при участии их товарищей – большая ответственность. В 2014 году вся страна наблюдала за событиями в Иловайске и переживала за судьбы бойцов, оказавшихся в окружении. Спустя пять лет режиссер-дебютант Иван Тимченко и сценарист Михаил Брыных решают экранизировать истории участников страшной трагедии.

Сюжет фильма рассказывает об отряде бойцов добровольческого батальона «Донбасс», который попадает в окружение под Иловайском. Двое раненных украинских солдат с позывными «Бишут» и «Квентин» отстают от основных сил и укрываются в покинутом доме, где их выхаживают старушка и ее молодая соседка. Командование ВСУ усиленно ищет «Бишута» в надежде, что он жив и ставит условие коменданту сепаратистов в Иловайске Рункову: если он выдаст украинцам «Бишута» Рункову вернут плененного сына.

Несмотря на заявленный центральный конфликт Бишут-Рунков, фильм не смог полноценно раскрыть их линию, пролить свет на сражение, либо на истории героев. Обилие основных и второстепенных персонажей, каждому из которых уделено увесистое экранное время, не позволило целиком оценить их. Первую половину фильма мы следим за персонажами, у каждого из которых есть определенный бэкграунд, но их постепенно без причины убирают. Боец с позывным «Самолет» существует на экране лишь чтобы показать трусость и некомпетентность командования, которое также является косвенным героем в фильме. А «чеховский пистолет», который находит местный учитель, существует отдельной от фильма жизнью ради того, чтобы «Бишут» мог в конце поступить правильно – отпустить сепаратиста Рункова на волю вместо того, чтобы убить или взять в плен.

В такие моменты не понимаешь, чем фильм хочет казаться. По словам сценариста Михаила Брыныха, финальный хронометраж картины был существенно сокращен, что, видимо, сильно отразилось на сюжетных линиях, поднятых по ходу повествования. Действие скачет от одного эпизода к другому, не вырисовывая одной цельной картины. Эти эпизоды остаются совершенно разряженными, а некоторые сцены от этого вовсе кажутся смешными (например, любовная сцена «Квентина» и Светланы, метафорические «скачки» в сознании «Бишута» или финальный эпизод возле автобуса).

Возможно, проблема заключается не в том, что фильм обрезали, а в том, что создатели неграмотно использовали отведенное время. Ведь 2 часа – это большая роскошь для дебюта. Военная драма «Падение Черного ястреба» Ридли Скотта длится на 20 минут дольше, но вырежи это время из фильма – ты все равно осознаешь себя посреди сражения и будешь следить за стройным движением бойцов по улицам Могадишо.

Несмотря на сценарные рывки, экшен-сцены боев поставлены неплохо. Возможно, из-за ужимки в бюджете (хотя на фильм было выделено 33 млн. грн) размах экранных сражений получился менее эпичным и более локальным.

«Иловайск 2014: батальон “Донбасс”» получился наполненным экшеном и перегруженным структурными излишествами боевиком, который наполовину стал трибьютом падшим героям, воплощенных на экране профессиональными актерами. Так может стоило отложить художественную часть и снять документальный фильм?