🧑🏻 «Хан Соло» станет звездой новой антиутопии
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🧑🏻 «Хан Соло» станет звездой новой антиутопии

от Telekritika
От Telekritika 25
Главная Кино 🧑🏻 «Хан Соло» станет звездой новой антиутопии

Актер Олден Эренрайк пополнил актерский состав 10-серийной адаптации романа «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Антиутопию пытались запустить три раза.

Эренрайк известен зрителям по фильмам «Аве Цезарь» братьев Коэн и «Хан Соло: Звездные войны. Истории», где исполнил главную роль межгалактического контрабандиста. В новом сериале Олден сыграет Джона по прозвищу Дикарь – рожденного естественным путем человека.

Действие романа и грядущего сериала происходит в далеком будущем, где доминирует общество потребления, люди поклоняются Генри Форду как богу консьюмеризма, а новорожденные появляются из пробирок. Главные герои, взращённые таким антиутопическим миром, решаются сбежать в Дикие Земли, где их спасает от смерти Джон Дикарь. Возвращаясь в родной город, они не подозревают, какую опасность может принести Джон в размеренное современное общество.

Классический роман Олдоса Хаксли входит в список ста лучших англоязычных книг по версии Modern Library. С 2015 года Syfy трижды пытались запустить сериал. Изначально за сценарий взялся Лес Боэм («Похищенные»), его заменили Грант Моррисон и Брайан Тейлор, но в итоге на их место стал Дэвид Винер, выпустивший проект Homecoming с Джулией Робертс в 2018 году.

Стремление Syfy в жанр антиутопии понятно – в том же 2015 году вышел сериал «Человек в высоком замке» по роману Филипа Дика, который стал самым транслируемым сериалом Amazon. А Hulu продлили на третий сезон «Рассказ служанки» с Элизабет Мосс, забравший шесть «Эмми» в 2017 году.

Узнайте, сколько человек посмотрели премьерную серию восьмого сезона «Игры Престолов».

Фото: Disney/Lucasfilm

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