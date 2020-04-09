Госкино запустило новый проект «Від майстрів для початківців»

Государственное агенство по вопросам кино сообщило в Facebook, что запускает новый проект под названием «Від майстрів для початківців».

Таким образом Госкино предлагает во время карантина просмотреть курс лекций от киношников для широкой аудитории.

«Если вы только мечтаете о работе в киноиндустрии, или уже планируете снять собственный фильм или написать сценарий, достойный Голливуда — наши лекторы смогут посоветовать кратчайший и наиболее эффективный путь к мечте!» — пишет агентство.

Ведущий первой лекции — продюсер, режиссер и сценарист игрового кино Владимир Нагорный. Также Нагорный является основателем первой в стране сценарной компании «Сценарное КБ«, генеральным продюсером кинокомпании «Фан Филмз».

Видеолекции «Від майстрів для початківців» будут выходить на странице Госкино в Facebook по вторникам и четвергам.

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!