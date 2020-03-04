Госкино выбрало трех претендентов на получение гранта Президента Украины

Госкино сообщило, каких кандидатов выбрало на получение гранта Президента Украины в области кинематографии.

Так, экспертной комиссией на конкурсной основе было принято решение поддержать четырех претендентов на получение трех грантов Президента Украины для создания и реализации творческих проектов в области кинематографии в 2020 году. Ими стали:

Алексей Смоляр, режиссер — создание неигрового фильма «Янголи/Дачі» на базе ООО «Видеосторителлинг Продакшн» размер финансирования — 997 534,34 грн ;

Корней Грицюк, режиссер — создание неигрового фильма «ЄвроДонбас» на базе ООО «435 филмс» размер финансирования — 1351 164,20 грн;

Татьяна Дородницына, Андрей Литвиненко, режиссеры — создание неигрового фильма «Де собака заритий?» на базе ФОП «Яковицька А.П.» размер финансирования — 937 132 грн.

Эти кандидатуры должна рассмотреть коллегия Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Напомним, Совет по государственной поддержке кинематографии на открытом заседании от 10 февраля объявил сроки приема документов на конкурсные отборы кинопроектов на 2020 год.

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