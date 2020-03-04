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Госкино выбрало трех претендентов на получение гранта Президента Украины

от Telekritika
От Telekritika 515
Главная Кино Госкино выбрало трех претендентов на получение гранта Президента Украины

Их кандидатуры должна рассмотреть коллегия Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Госкино сообщило, каких кандидатов выбрало на получение гранта Президента Украины в области кинематографии.

Так, экспертной комиссией на конкурсной основе было принято решение поддержать четырех претендентов на получение трех грантов Президента Украины для создания и реализации творческих проектов в области кинематографии в 2020 году. Ими стали:

Алексей Смоляр, режиссер — создание неигрового фильма «Янголи/Дачі» на базе ООО «Видеосторителлинг Продакшн» размер финансирования — 997 534,34 грн ;

Корней Грицюк, режиссер — создание неигрового фильма «ЄвроДонбас» на базе ООО «435 филмс» размер финансирования — 1351 164,20 грн;

Татьяна Дородницына, Андрей Литвиненко, режиссеры — создание неигрового фильма «Де собака заритий?» на базе ФОП «Яковицька А.П.» размер финансирования — 937 132 грн.

Эти кандидатуры должна рассмотреть коллегия Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Напомним, Совет по государственной поддержке кинематографии на открытом заседании от 10 февраля объявил сроки приема документов на конкурсные отборы кинопроектов на 2020 год.

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