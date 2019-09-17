🎥 Госкино объявило о датах проведения 12-го питчинга

В питчинге примут участие 133 неигровых проекта и 44 анимационных. Участники покажут свои презентации в пяти секциях, каждая из которых представлена экспертной комиссией. Напомним, в начале сентября состав комиссии покинули шестеро экспертов: Владимир Войтенко, Дмитрий Криворучко и Наталия Марченкова – по причине участия их проектов в питчинге; также Владимир Яценко, Елена Ницко и Лариса Журавская – из-за большой профессиональной нагрузки.

23 сентября пройдет презентация неигровых тематических фильмов «О героях, которые принимали участие в защите Украины» (для широкой аудитории) и полнометражных анимационных проектов. 24 сентября будет посвящено короткометражным анимационным работам. С 25 по 27 сентября будут показаны проекты неигровых национальных фильмов.

Напомним, глава Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что они намерены отменить результаты последнего питчинга Госкино. 16 сентября в рамках Kiev Media Week министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, что Минкульт не вправе отменять результаты отбора, но поручил Совету по поддержке кинематографии пересмотреть итоги 11 конкурса.

Фото: Александра Йорк