На пост главы Госкино претендуют четверо

Свои декларации зарегистрировали четверо кандидатов. Это Юлия Синькевич, генеральный директор Одесского кинофестиваля и продюсер фильма «Леся»; Алексей Кирющенко, актер и режиссер, снимавшийся в «Сватах» и «Слуге народа»; Кристина Хлапонина, генпродюсер телеканала «Солнце» и Алексей Пантелеев, владелец ООО «Дія фільм».

Напомним, 19 августа Филипп Ильенко подал в отставку. 2 октября Кабмин назначил главу юридического отдела ведомства Юлию Шевчук временно исполняющей обязанности главы Госкино, а 4 октября, согласно ч. 2 ст. 23 Закона Украины «О государственной службе», объявил конкурс на занятие руководящей должности.

Ранее на «Телекритике» вышло интервью с Филиппом Ильенко, в котором он рассказал, какой человек должен стать его преемником.

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