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На пост главы Госкино претендуют четверо

от Telekritika
От Telekritika 564
Главная Кино На пост главы Госкино претендуют четверо

Согласно сайту НАПК, четыре кандидата подали свои декларации на пост главы Государственного агентства по вопросам кинематографии. Среди них актер Алексей Кирющенко и гендиректор ОМКФ Юлия Синькевич.

Свои декларации зарегистрировали четверо кандидатов. Это Юлия Синькевич, генеральный директор Одесского кинофестиваля и продюсер фильма «Леся»; Алексей Кирющенко, актер и режиссер, снимавшийся в «Сватах» и «Слуге народа»; Кристина Хлапонина, генпродюсер телеканала «Солнце» и Алексей Пантелеев, владелец ООО «Дія фільм».

Напомним, 19 августа Филипп Ильенко подал в отставку. 2 октября Кабмин назначил главу юридического отдела ведомства Юлию Шевчук временно исполняющей обязанности главы Госкино, а 4 октября, согласно  ч. 2 ст. 23 Закона Украины «О государственной службе», объявил конкурс на занятие руководящей должности.

Ранее на «Телекритике» вышло интервью с Филиппом Ильенко, в котором он рассказал, какой человек должен стать его преемником.

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