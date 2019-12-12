Фильмы со Скарлетт Йоханссон за 10 лет собрали в прокате $13 млрд

Топ фильмов в этом списке возглавили проекты Marvel, где Йоханссон сыграла русскую шпионку Наташу Романофф. Наибольшую сумму заработал фильм «Мстители: финал», который по совместительству является самым кассовым фильмом в истории кинематографа.

Ранее в этом году Скарлетт Йоханссон назвали самой высокооплачиваемой актрисой с доходом в $56 млн, которые она получила в период с июня 2018 года по июнь 2019. Этот список она возглавляет второй год подряд.

Напомним, Йоханссон дважды номинировали на премию «Золотой глобус» в 2020 году за роли в фильмах «Брачная история» и «Кролик Джоджо».

Фото: Getty Images

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