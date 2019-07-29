Фильм со спецэффектами от украинской студии обошел «Короля Льва»

Китайский фильм Looking Up, в создании которого принимала участие украинская компания Postmodern Digital, покорил зрителей Поднебесной. За первый уик-энд космическая драма обошла «Короля Льва», собрав $60 млн. Картина, по словам обозревателей Variety, стала настоящим хитом. На сегодняшний день, по информации портала Box Office Mojo, у картины уже более $93 млн кассовых сборов.

Фильм Looking Up рассказывает историю о космонавте. Главную роль в нем исполнил популярный комедийный актер Денг Чао, который также выступил сорежиссером. Картина ожидаемо изобилует визуальными спецэффектами. Киевская студия Postmodern Digital, которая входит в FILM.UA Group, разрабатывала их около восьми месяцев.

Украинская группа проводила супервайзинг на съемочной площадке в Китае, где работала вместе с творческой командой в декорациях космического корабля. Для фильма создали ряд 3D-ассетов космической станции и CG-персонажа – астронавта в скафандре, в которого затем интегрировали лицо реального актера. В общей сложности создали около 10 минут Full CG материала.

«Мы очень довольны сотрудничеством с нашими китайскими коллегами из Orange Films. Этот кейс оказался очень успешным для нас не только с точки зрения результатов работы, а и в принципе – по работе на китайском рынке. Этот проект – образцово-показательный для нас с точки зрения менеджмента и коммуникации с китайскими компаниями, и мы обязательно продолжим работу в этом направлении», – рассказал Егор Борщевский, руководитель студии Postmodern Digital.

Looking Up – второй успешный проект Postmodern Digital на китайском рынке. Первый, фантастическая драма «Странствующая Земля», обошел в китайском прокате финал «Мстителей».

Напомним, «Телекритика» писала о том, что украинская студия Postmodern Digital создала ассет энергоблока №4 из мини-сериала HBO «Чернобыль».

Фото: Postmodern Digital