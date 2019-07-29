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Фильм со спецэффектами от украинской студии обошел «Короля Льва»

от Telekritika
От Telekritika 1025
Главная Кино Фильм со спецэффектами от украинской студии обошел «Короля Льва»

Фильм Looking up, визуальные эффекты для которого делала киевская студия Postmodern Digital, лидирует в китайском прокате.

Китайский фильм Looking Up, в создании которого принимала участие украинская компания Postmodern Digital, покорил зрителей Поднебесной. За первый уик-энд космическая драма обошла «Короля Льва», собрав $60 млн. Картина, по словам обозревателей Variety, стала настоящим хитом. На сегодняшний день, по информации портала Box Office Mojo, у картины уже более $93 млн кассовых сборов.

Фильм Looking Up рассказывает историю о космонавте. Главную роль в нем исполнил популярный комедийный актер Денг Чао, который также выступил сорежиссером. Картина ожидаемо изобилует визуальными спецэффектами. Киевская студия Postmodern Digital, которая входит в FILM.UA Group, разрабатывала их около восьми месяцев.

Фильм со спецэффектами от украинской студии обошел «Короля Льва»

Кадр из фильма Looking Up. Фото: Postmodern Digital

Украинская группа проводила супервайзинг на съемочной площадке в Китае, где работала вместе с творческой командой в декорациях космического корабля. Для фильма создали ряд 3D-ассетов космической станции и CG-персонажа – астронавта в скафандре, в которого затем интегрировали лицо реального актера. В общей сложности создали около 10 минут Full CG материала. 

«Мы очень довольны сотрудничеством с нашими китайскими коллегами из Orange Films. Этот кейс оказался очень успешным для нас не только с точки зрения результатов работы, а и в принципе – по работе на китайском рынке. Этот проект – образцово-показательный для нас с точки зрения менеджмента и коммуникации с китайскими компаниями, и мы обязательно продолжим работу в этом направлении», рассказал Егор Борщевский, руководитель студии Postmodern Digital.

Looking Up второй успешный проект Postmodern Digital на китайском рынке. Первый, фантастическая драма «Странствующая Земля», обошел в китайском прокате финал «Мстителей».

Напомним, «Телекритика» писала о том, что украинская студия Postmodern Digital создала ассет энергоблока №4 из мини-сериала HBO «Чернобыль».

Фото: Postmodern Digital

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