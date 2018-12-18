Фильм о Донбассе прошел в шортлист «Оскара»

Он вошел в короткий список документальных фильмов, которым предстоит побороться за «Оскар». Среди соперников в данной категории – фильм «Преступление + наказание» (США) о коррупции в полиции Нью-Йорка, «На ее плечах» (Италия) о девушке, спасшейся от ИГИЛ, «Три идентичных незнакомца» (Великобритания) о тройняшках, усыновленных разными семьями, и другие ленты.

Интересующий нас претендент – фильм «Отдаленный лай собак» датчанина Симона Вильмонта – рассказывает о 10-летнем мальчишке, растущем неподалеку от зоны боевых действий на Донбассе.

«В январе назовут пятерку номинантов. Плечом к плечу с нами такие неимоверные конкуренты, что аж дух захватывает. Страшно? А нам как страшно!» – написал в Facebook ассистент режиссера Азад Сафаров.

«Олег и Александра (герои фильма. – Ред.), я так ценю то, что смог рассказать вашу историю», – написал в своем аккаунте сам режиссер.

Напомним, что на днях в США объявили номинантов на премию Гильдии киноактеров (Screen Actors Guild Award).

Фото: Final Cut for Real