Фильм о Донбассе прошел в шортлист «Оскара»
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Фильм о Донбассе прошел в шортлист «Оскара»

от Марина Мойнихан
От Марина Мойнихан 39
Главная Кино Фильм о Донбассе прошел в шортлист «Оскара»

Но это не «Донбасс» Сергея Лозницы. Речь о документальном фильме «Отдаленный лай собак» Симона Вильмонта.

Он вошел в короткий список документальных фильмов, которым предстоит побороться за «Оскар». Среди соперников в данной категории – фильм «Преступление + наказание» (США) о коррупции в полиции Нью-Йорка, «На ее плечах» (Италия) о девушке, спасшейся от ИГИЛ, «Три идентичных незнакомца» (Великобритания) о тройняшках, усыновленных разными семьями, и другие ленты.

Интересующий нас претендент – фильм «Отдаленный лай собак» датчанина Симона Вильмонта – рассказывает о 10-летнем мальчишке, растущем неподалеку от зоны боевых действий на Донбассе.

«В январе назовут пятерку номинантов. Плечом к плечу с нами такие неимоверные конкуренты, что аж дух захватывает. Страшно? А нам как страшно!» – написал в Facebook ассистент режиссера Азад Сафаров.

«Олег и Александра (герои фильма. – Ред.), я так ценю то, что смог рассказать вашу историю», – написал в своем аккаунте сам режиссер.

Напомним, что на днях в США объявили номинантов на премию Гильдии киноактеров (Screen Actors Guild Award).

Фото: Final Cut for Real

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Кинокритик, редактор рубрики "Кино"

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