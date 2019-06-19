👁Фильм Netflix с Энистон и Сэндлером побил рекорд «Птичьего короба»

Фильм вышел в пятницу, 14 июня, и за три дня собрал 31 миллион просмотров. Таким образом, «Загадочное убийство» побил предыдущий рекорд, принадлежавший хоррору «Птичий короб» с Сандрой Буллок в главной роли, который собрал 26 миллионов просмотров в стартовый уик-энд и 45 миллионов за семь дней после премьеры.

«Загадочное убийство» написал сценарист Джеймс Вандербилт (дилогия «Новый Человек-паук»), а снял Кайл Ньючек («Трудоголики»). Сюжет рассказывает о полицейском из Нью-Йорка и его жене, которые попадают на яхту престарелого европейского миллиардера. Когда он умирает, подозрения падают на супружескую пару, которых играют Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон.

Недавно стало известно, как Netflix собирается покорять игровую индустрию при помощи «Очень странных дел».

Фото: Netflix