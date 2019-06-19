Загадочное убийство
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👁Фильм Netflix с Энистон и Сэндлером побил рекорд «Птичьего короба»

от Telekritika
От Telekritika 164
Главная Кино 👁Фильм Netflix с Энистон и Сэндлером побил рекорд «Птичьего короба»

Комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон в главных ролях установила рекорд по просмотрам за премьерный уик-энд, собрав больше, чем «Птичий короб» с Сандрой Буллок. Это лучший старт среди оригинальных проектов Netflix.

Фильм вышел в пятницу, 14 июня, и за три дня собрал 31 миллион просмотров. Таким образом, «Загадочное убийство» побил предыдущий рекорд, принадлежавший хоррору «Птичий короб» с Сандрой Буллок в главной роли, который собрал 26 миллионов просмотров в стартовый уик-энд и 45 миллионов за семь дней после премьеры.

«Загадочное убийство» написал сценарист Джеймс Вандербилт (дилогия «Новый Человек-паук»), а снял Кайл Ньючек («Трудоголики»). Сюжет рассказывает о полицейском из Нью-Йорка и его жене, которые попадают на яхту престарелого европейского миллиардера. Когда он умирает, подозрения падают на супружескую пару, которых играют Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон.

Недавно стало известно, как Netflix собирается покорять игровую индустрию при помощи «Очень странных дел».

Фото: Netflix

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