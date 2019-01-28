🎭 Фавориты «Оскара» остались без наград Гильдии киноактеров

27 января в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов премии Гильдии киноактеров США. Приз за лучший актерский состав предсказуемо получил фильм «Черная пантера» (его соперниками были «Звезда родилась», «Черный клановец», «Богемская рапсодия» и «Безумно богатые азиаты»). А вот «Рома», считающийся одним из главных фаворитов оскаровской гонки, даже не был номинирован.

Приз за лучшую мужскую роль тоже ушел в надежные руки – Рами Малеку за роль Фредди Меркьюри («Богемская рапсодия»), да и с лучшей ролью второго плана сюрпризов не было – Махершала Али и фильм «Зеленая книга». А вот лучшей актрисой, вопреки ожиданиям, стала не Оливия Колман («Фаворитка»), а ее постоянная соперница в сезоне наград 2018–2019 Гленн Клоуз («Жена»). Награда за лучшую роль второго плана и вовсе досталась Эмили Блант за роль в фильме «Тихое место», который на «Оскар» номинирован лишь в технической категории.

Среди ТВ-проектов была отмечена актерская игра Сандры О («Убивая Еву»), Джейсона Бэйтмана («Озарк»), Тони Шалуба и Рейчел Броснан («Удивительная миссис Мейзел»).

А с полным списком номинантов на 91-ю церемонию вручения кинопремии «Оскар» можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Getty Images