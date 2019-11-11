Фаворитка, Предатель и Шпион: кто номинирован на европейский «Оскар»

Среди номинаций лидирует «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса (4 категории). Церемония вручения премии EFA пройдет 7 декабря в Берлине.
Список номинантов в главных категориях:
Лучший фильм
Фаворитка / Йоргос Лантимос
Отверженные / Ладж Ли
Предатель / Марко Беллокьо
Разрушительница системы / Нора Фингшейдт
Боль и слава / Педро Альмодовар
Лучший режиссер
Селин Скьямма / «Портрет девушки в огне»
Йоргос Лантимос / «Фаворитка»
Роман Полански / «Офицер и шпион»
Марко Беллокьо / «Предатель»
Педро Альмодовар / «Боль и слава»
Лучшая актриса
Виктория Мирошниченко / «Дылда»
Номи Мерлан / «Портрет девушки в огне»
Адель Ханель / «Портрет девушки в огне»
Трине Дирхольм / «Королева сердец»
Хелена Зенгель / «Разрушительница системы»
Оливия Колман / «Фаворитка»
Лучший актер
Ингвар Е. Сигурдссон / «Белый, белый день»
Жан Дюжарден / «Офицер и шпион»
Леван Гельбахиани / «А потом мы танцевали»
Александр Шир / «Гудерманн»
Антонио Бандерас / «Боль и слава»
Пьерфранческо Фавино / «Предатель»
Лучший сценарист
Роберт Харрис, Роман Полански / «Офицер и шпион»
Ладж Ли, Джордано Гедерлини, Алексис Маненти / «Отверженные»
Педро Альмодовар / «Боль и слава»
Селин Скьямма / «Портрет девушки в огне»
Марко Беллокьо, Франческо Пикколо, Людовика Рампольди, Валиа Сантелла / «Предатель»
Других номинантов можно увидеть на официальном сайте EFA.
Напомним, в лонг-лист премии включили украинскую драму «Домой» Наримана Алиева, но его не оказалось в окончательном списке номинантов.
Ранее стало известно, что «Домой» попал в длинный список «Золотого глобуса».
Фото: Fox Searchlight Pictures