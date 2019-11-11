Фаворитка, Предатель и Шпион: кто номинирован на европейский «Оскар»

Среди номинаций лидирует «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса (4 категории). Церемония вручения премии EFA пройдет 7 декабря в Берлине.

Список номинантов в главных категориях:

Лучший фильм

Фаворитка / Йоргос Лантимос

Отверженные / Ладж Ли

Предатель / Марко Беллокьо

Разрушительница системы / Нора Фингшейдт

Боль и слава / Педро Альмодовар

Лучший режиссер

Селин Скьямма / «Портрет девушки в огне»

Йоргос Лантимос / «Фаворитка»

Роман Полански / «Офицер и шпион»

Марко Беллокьо / «Предатель»

Педро Альмодовар / «Боль и слава»

Лучшая актриса

Виктория Мирошниченко / «Дылда»

Номи Мерлан / «Портрет девушки в огне»

Адель Ханель / «Портрет девушки в огне»

Трине Дирхольм / «Королева сердец»

Хелена Зенгель / «Разрушительница системы»

Оливия Колман / «Фаворитка»

Лучший актер

Ингвар Е. Сигурдссон / «Белый, белый день»

Жан Дюжарден / «Офицер и шпион»

Леван Гельбахиани / «А потом мы танцевали»

Александр Шир / «Гудерманн»

Антонио Бандерас / «Боль и слава»

Пьерфранческо Фавино / «Предатель»

Лучший сценарист

Роберт Харрис, Роман Полански / «Офицер и шпион»

Ладж Ли, Джордано Гедерлини, Алексис Маненти / «Отверженные»

Педро Альмодовар / «Боль и слава»

Селин Скьямма / «Портрет девушки в огне»

Марко Беллокьо, Франческо Пикколо, Людовика Рампольди, Валиа Сантелла / «Предатель»

Других номинантов можно увидеть на официальном сайте EFA.

Напомним, в лонг-лист премии включили украинскую драму «Домой» Наримана Алиева, но его не оказалось в окончательном списке номинантов.

Ранее стало известно, что «Домой» попал в длинный список «Золотого глобуса».

Фото: Fox Searchlight Pictures

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