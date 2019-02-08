⚔ European Film Market: «Захар Беркут» поедет в Испанию

На международном кинорынке European Film Market, который стартовал вчера, 7 февраля, в рамках Берлинского кинофестиваля, испанская компания Flins & Piniculas купила права на национальный прокат ленты «Захар Беркут». Больше подробностей об успехах своих проектов на кинорынке Film.UA обещает сообщить после его завершения.

Не так давно, в рамках Зимнего кинорынка в Киеве, стали известны подробности о релизе «Захара Беркута». Представители Film.UA Group, помимо промо-материалов, позволили мельком взглянуть и на планы по продвижению грядущих фильмов. В частности, в рамках BTL-активностей промокампании «Захара Беркута» оригинальная повесть Ивана Франко будет издана в кинообложке – ожидаемый ход, который, тем не менее, все еще заставляет хвататься за сердце любителей литературной классики. В честь выхода фильма будет выпущена памятная марка и монета, что тоже не редкость для отечественных проектов.

Напомним, что карпатско-голливудский экшен «Захар Беркут» выйдет на экраны 10 октября 2019 года.