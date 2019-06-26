Джуди Денч
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Джуди Денч вступилась за Харви Вайнштейна и Кевина Спейси

от Telekritika
От Telekritika 200
Главная Кино Джуди Денч вступилась за Харви Вайнштейна и Кевина Спейси

Дама Джуди Денч выразила негативное мнение насчет гонений на актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна, которые могут отразиться на их творчестве.

84-летняя актриса волнуется, что их работы будут забыты. Об этом она рассказала на Radio Times. «Что это за вид агонии?» – спрашивает Денч. «Собираемся ли мы отрицать 10 лет в «Олд Вике» [лондонском театре, где Спейси работал художественным руководителем] и все, что он делал – как замечательно он играл во всех этих фильмах? Разве мы никогда не будем смотреть фильмы, которые Харви спродюсировал?»

Денч добавила: «Вы не можете отказать кому-либо в таланте. С тем же успехом вы можете никогда не взглянуть на картину Караваджо [художник был приговорен на изгнание после случайного убийства]. С тем же успехом вы могли бы никогда не увидеть [произведения] Ноэля Кауарда [которого также обвиняли в харрасменте]»

До этого в эфире программы актриса рассказывала о людях, избегающих Спейси после того, как его сцены были изъяты из фильма Ридли Скотта 2017 года «Все деньги мира». Она поблагодарила актера за поддержку после смерти ее мужа Майкла Уильямса от рака легких в 2001 году.

Джуди Денч также приписывает Харви Вайнштейну ключевую роль в ее голливудской карьере.

Ранее Роберт Де Ниро, Стивен Кинг и другие знаменитости записали видео, в котором призывают Дональда Трампа к ответственности.

Фото: Getty Images

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