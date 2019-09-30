☔ Джуд Лоу выясняет отношения в новом фильме Вуди Аллена

Новая картина Вуди Аллена рассказывает о двух молодых людях, которые приехали в Нью-Йорк на выходные. Героиня Эль Фаннинг хочет взять интервью у известного режиссера и попадает в череду романтических приключений. Почти то же самое переживает и ее парень, персонаж Тимоти Шаламе.

В опубликованном отрывке Тед Давидофф (Джуд Лоу) ругается со своей женой (Ребекка Холл).

«Дождливый день в Нью-Йорке» начали снимать еще в 2017 году, но волна #MeToo захлестнула и эту картину. Режиссер Вуди Аллен был фигурантом скандала 25-летней давности: его приемная дочь обвиняла его в сексуальных домогательствах. После этого ряд актеров, снимавшихся в фильме, в том числе Тимоти Шаламе и Селена Гомес, пожертвовали свои гонорары движению.

Тем не менее, некоторые актеры поддержали Аллена, в том числе и Джуд Лоу. Британец назвал «позором» отсрочку выхода ленты. А Черри Джонс, которая сыграла мать Тимоти Шаламе, защитила режиссера. Она сказала, что изучила всю информацию, которую могла получить и отметила, что «если мы осуждаем инстинктивно, то демократия находится на скользкой дорожке».

В итоге «Дождливый день в Нью-Йорке» все же выходит в прокат, в Украине его стоит ждать с 17 октября.

Ранее «Телекритика» писала, что команда «Джокера» решила не давать интервью на премьере фильма в Лос-Анджелесе.

Фото: «Вольга Україна»