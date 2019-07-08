▶ Джоли против Пфайффер: вышел трейлер сиквела «Малефисенты»

Две могущественные владычицы столкнутся в сражении за влияние над юной принцессой Авророй, чей брак с сыном королевы Ингрит Малефисента собирается разрушить. Семейный конфликт перерастет в войну между волшебными существами и людьми, а Малефисенте, похоже, придется найти своих сородичей для помощи в борьбе.
История оригинальной «Малефисенты» была основана на персонаже классического мультфильма Уолта Диснея «Спящая красавица». По сюжету первого фильма, злой фее предстояло снять наложенное ею же проклятие с принцессы Авроры.
Также вчера Disney выпустили первый трейлер полнометражного фильма «Мулан».
Фото: Walt Disney Pictures