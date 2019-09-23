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🚬 Джесси Пинкман нервно курит в тизере продолжения «Во все тяжкие»

от Telekritika
От Telekritika 766
Главная Кино 🚬 Джесси Пинкман нервно курит в тизере продолжения «Во все тяжкие»

Netflix показали первый тизер с Аароном Полом для фильма El Camino, который продолжает историю Джесси Пинкмана из сериала «Во все тяжкие».

В минутном ролике Джесси сидит под покровом ночи в машине Chevrolet El Camino, в которой сбежал от белых расистов из последней серии культового сериала. Он слушает радио, где передают о находке большого количества тел после бойни, устроенной им с Уолтером Уайтом.
Месяцем ранее был опубликован другой тизер с персонажем Тощего Тома. Создание фильма держалось в тайне вплоть до окончания съемок. Рабочее название картины, «Гринбрир», не сразу ассоциировали с «Во все тяжкие». Сюжет расскажет о скитаниях Джесси Пинкмана после освобождения. В полнометражном продолжении вернутся создатель сериала Винс Гиллиган и актеры Аарон Пол, Чарльз Бейкер и Мэтт Джонс.
Премьера El Camino ожидается 11 октября на Netflix. Позже фильм выйдет на AMC.
Ранее стало известно, кто выпустит новый фильм Уэса Андерсона.
Фото: AMC
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