🚬 Джесси Пинкман нервно курит в тизере продолжения «Во все тяжкие»

В минутном ролике Джесси сидит под покровом ночи в машине Chevrolet El Camino, в которой сбежал от белых расистов из последней серии культового сериала. Он слушает радио, где передают о находке большого количества тел после бойни, устроенной им с Уолтером Уайтом.

другой тизер с персонажем Тощего Тома. Создание фильма держалось в тайне вплоть до окончания съемок. Рабочее название картины, «Гринбрир», не сразу ассоциировали с «Во все тяжкие». Сюжет расскажет о скитаниях Джесси Пинкмана после освобождения. В полнометражном продолжении вернутся создатель сериала Винс Гиллиган и актеры Аарон Пол, Чарльз Бейкер и Мэтт Джонс. Месяцем ранее был опубликованс персонажем Тощего Тома. Создание фильма держалось в тайне вплоть до окончания съемок. Рабочее название картины, «Гринбрир», не сразу ассоциировали с «Во все тяжкие». Сюжет расскажет о скитаниях Джесси Пинкмана после освобождения. В полнометражном продолжении вернутся создатель сериала Винс Гиллиган и актеры Аарон Пол, Чарльз Бейкер и Мэтт Джонс.

Премьера El Camino ожидается 11 октября на Netflix. Позже фильм выйдет на AMC.

новый фильм Уэса Андерсона. Ранее стало известно, кто выпуститУэса Андерсона.

Фото: AMC