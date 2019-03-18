🗻 Джеки Чан сыграет покорителя Эвереста

Компанию звезде «Часа пик» составит Джеки Ву («Война волков»). Также в актерском составе засветятся Ху Гэ («Китайский Паладин»), Цзинь Божань («Охота на монстра») и Чжан Цзыи («Дом летающих кинжалов»). Созданием картины занимается кинокомпания Shanghai Film Group, а режиссером числится Дэниэл Ли («Меч дракона»). Выход фильма ожидается в 2020 году.

Сюжет расскажет о реальной экспедиции 1960 года, в рамках которой группа китайских альпинистов впервые покорила Эверест с северной стороны горы. Один из членов экспедиции был вынужден остановиться на середине подъема и дожидаться, пока его спутники спустятся с вершины.

Из-за того, что участники похода не задокументировали покорение вершины, их достижение неоднократно ставилось под сомнение международным сообществом.

Подробнее о современном китайском кинематографе читайте в рецензии «Телекритики» на боевик «Операция в Красном море» и материале о том, как выглядит патриотическое кино в разных уголках мира.

Фото: Sean Gallup/Getty Images