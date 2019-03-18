🗻 Джеки Чан сыграет покорителя Эвереста
КиноНовости

🗻 Джеки Чан сыграет покорителя Эвереста

от Telekritika
От Telekritika 44
Главная Кино 🗻 Джеки Чан сыграет покорителя Эвереста

Актер назначен на главную роль в фильме с рабочим названием «Альпинисты» о первых гражданах Китая, покоривших вершину.

Компанию звезде «Часа пик» составит Джеки Ву («Война волков»). Также в актерском составе засветятся Ху Гэ («Китайский Паладин»), Цзинь Божань («Охота на монстра») и Чжан Цзыи («Дом летающих кинжалов»). Созданием картины занимается кинокомпания Shanghai Film Group, а режиссером числится Дэниэл Ли («Меч дракона»). Выход фильма ожидается в 2020 году.

Сюжет расскажет о реальной экспедиции 1960 года, в рамках которой группа китайских альпинистов впервые покорила Эверест с северной стороны горы. Один из членов экспедиции был вынужден остановиться на середине подъема и дожидаться, пока его спутники спустятся с вершины.

🗻 Джеки Чан сыграет покорителя Эвереста

Три участника экспедиции 1960 года

Из-за того, что участники похода не задокументировали покорение вершины, их достижение неоднократно ставилось под сомнение международным сообществом.

Подробнее о современном китайском кинематографе читайте в рецензии «Телекритики» на боевик «Операция в Красном море» и материале о том, как выглядит патриотическое кино в разных уголках мира.

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Вас так же может заинтересовать

«Фонд Дэвида Линча» проведет в Украине серию вечеринок

19.07.2018

Почему украинский зритель не платит за украинское кино

04.10.2016

Кира Найтли расстроена количеством изнасилований в современных фильмах

17.01.2018

Звезда «Трех билбордов» успокаивал себя косяком после ужина...

29.01.2018

Не «Школой» единой: как режиссер «Припутней» искал актеров...

24.04.2018

📈 В Kwendi уточнили прогноз медиаинфляции на 2019

28.12.2018

Вышел финальный трейлер «Тихого места» с Эмили Блант

02.04.2018

👁📺 Матрешки, комиксы и футуризм: 10 новых сериалов...

22.01.2019

Роксолана возвращается: телеканал «1+1» покажет продолжение легендарного сериала

11.06.2018

Демоны прошлого: вышел трейлер 3 сезона сериала «Настоящий...

27.08.2018
FacebookTwitter
0