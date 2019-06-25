Человек-паук
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🕸 Джей Джей Абрамс и его сын написали комикс о Человеке-пауке

от Telekritika
От Telekritika 222
Главная Кино 🕸 Джей Джей Абрамс и его сын написали комикс о Человеке-пауке

Режиссер Джей Джей Абрамс и его сын Генри анонсировали выход нового комикса Marvel про Человека-паука, в котором они выступили соавторами.

В новом комиксе Человек-паук встретится с антигероем по имени Cadaverous («Трупный»). Абрамсы написали сюжет, а художница Сара Пикелли нарисовала иллюстрации. Пикелли известна по серии комиксов «Ultimate Spider-Man» с Майлсом Моралесом.

Абрамс, в своем интервью The New York Times, рассказал, что идею написать комикс для Marvel ему предложили еще в 2009 году, но лишь в прошлом году он вместе с сыном решил взяться за сценарий новых приключений супергероя.

На этой неделе стало известно, что кинокомпания Bad Robot Абрамса подпишет контракт с WarnerMedia на $500 млн. По условиям сделки, Абрамс будет создавать оригинальный контент для потокового сервиса «уорнеров».

Фото: Marvel Comics

 

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