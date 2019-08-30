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📽 «Донбасс» и «Дикое поле» покажут в Торонто

от Telekritika
От Telekritika 248
Главная Кино 📽 «Донбасс» и «Дикое поле» покажут в Торонто

30 августа в Канаде стартуют третьи Дни украинского кино, которые предшествуют 44-му международному кинофестивалю в Торонто. В рамках фестиваля покажут пять украинских картин.

30 августа в Торонто покажут «Дикое поле» – дебютный фильм Ярослава Лодыгина, ныне члена правления НОТУ. Экранизация романа Сергея Жадана успешно прошлась по номинациям на украинский «Оскар» и собрала 5 «Золотих дзиґ». Картину в Канаде представит сам режиссер.

Также повторно на канадские экраны выйдет «Донбасс» Сергея Лозницы. Один из важнейших украинских фильмов 2018 года был впервые показан на Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд», где Лозница взял награду за лучшую режиссуру. Также картину выдвигали на премию «Оскар» от Украины, но она не прошла в шорт-лист. Напомним, в этом году за номинацию на приз Американской киноакадемии поборется «Домой» Наримана Алиева.

Помимо фильмов Лодыгина и Лозницы в рамках Дней украинского кино будут показаны трагикомедия «Вулкан» Романа Бондарчука, которая рассказывает историю потерявшегося на Юге Украины переводчика ОБСЕ; кассовый гигант украинского проката «Викрадена принцеса», мультфильм-сказка о Руслане и Людмиле; и мюзикл «Гуцулка Ксеня» Алены Демьяненко, рассказывающий историю любви гуцулки и американца украинского происхождения.

Дни украинского кино пройдут с 30 по 1 сентября. Организаторами мероприятия являются Государственное агентство Украины по вопросам кино, посольство Украины в Канаде и Украинское национальное объединение – Торонто.

Напомним, с 5 по 15 сентября пройдет международный кинофестиваль в Торонто, на котором покажут две украинских ленты: антиутопию «Атлантида» Валентина Васяновича и «Раскрашенная птица» Вацлава Маргоула. Также в рамках фестиваля будет работать украинский стенд.

Фото: Артхаус Траффик

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