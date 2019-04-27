⌛ «Дюна» Вильнёва выйдет в двух частях

Об этом в интервью Hollywood Reporter рассказал Джошуа Гроде, гендиректор кинокомпании.

Гроде отметил, что у Герберта довольно много материала, включая предысторию произведения. Кроме того, он сказал, что «в момент прочтения книги всегда можно увидеть логичное место для остановки фильма, еще до завершения романа». Режиссер фильма Дени Вильнёв высказывался о планах разбить фильм на две части еще в марте на фестивале Rendez-Vous du Cinéma Québécois.

«Хроники Дюны» – серия научно-фантастических книг Фрэнка Герберта, действие которых происходит в далекой галактике, где правит межгалактическая империя. Империи подчиняются крупные кланы, владеющие целыми планетами, такие как клан Атрейдес. Пол Атрейдес, наследник семейства, после военного переворота вынужден искать помощи у кочевого народа фрименов.

Съемки первого фильма идут полным ходом, о чем можно судить по Instagram stories Джоша Бролина со съемочной площадки:

В актерском составе нового эпика от канадца Дени Вильнёва собралась вся честная компания: Тимоти Шаламе, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгорд, Зендая, Хавьер Бардем, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Дэйв Батиста. За саундтрек отвечает Ханс Циммер, за камерой – Грег Фрэйзер, оператор «Власти» Адама Маккея «Изгоя-Один» Гарета Эдвардса.

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Фото: Тимоти Шаламе, Getty Images