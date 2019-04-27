⌛ «Дюна» Вильнёва выйдет в двух частях
КиноНовости

⌛ «Дюна» Вильнёва выйдет в двух частях

от Telekritika
От Telekritika 70
Главная Кино ⌛ «Дюна» Вильнёва выйдет в двух частях

Legendary Pictures заявила о планах снять два фильма по мотивам научно-фантастического романа Фрэнка Герберта.

Об этом в интервью Hollywood Reporter рассказал Джошуа Гроде, гендиректор кинокомпании.

Гроде отметил, что у Герберта довольно много материала, включая предысторию произведения. Кроме того, он сказал, что «в момент прочтения книги всегда можно увидеть логичное место для остановки фильма, еще до завершения романа». Режиссер фильма Дени Вильнёв высказывался о планах разбить фильм на две части еще в марте на фестивале Rendez-Vous du Cinéma Québécois.

«Хроники Дюны» – серия научно-фантастических книг Фрэнка Герберта, действие которых происходит в далекой галактике, где правит межгалактическая империя. Империи подчиняются крупные кланы, владеющие целыми планетами, такие как клан Атрейдес. Пол Атрейдес, наследник семейства, после военного переворота вынужден искать помощи у кочевого народа фрименов.

Съемки первого фильма идут полным ходом, о чем можно судить по Instagram stories Джоша Бролина со съемочной площадки:

В актерском составе нового эпика от канадца Дени Вильнёва собралась вся честная компания: Тимоти Шаламе, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгорд, Зендая, Хавьер Бардем, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Дэйв Батиста. За саундтрек отвечает Ханс Циммер, за камерой – Грег Фрэйзер, оператор «Власти» Адама Маккея «Изгоя-Один» Гарета Эдвардса.

«Завораживающий ужас» – читайте, как отозвались критики о сериале от HBO «Чернобыль».

Фото: Тимоти Шаламе, Getty Images

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Андрей Кокотюха: «Беларусь нужно проверять на наличие сепаратистов...

06.08.2018

Что говорят о «Киборгах» участники АТО

05.01.2018

📛 По новой методологии языковых квот копродукция с...

22.02.2019

В Киеве пройдет юбилейный детский кинофестиваль «Чилдрен Кинофест»

26.04.2018

7 иностранных фильмов, которые снимались в Украине

27.03.2017

Актриса теленовеллы «Девственница Джейн» рассказала о продолжении сериала

04.04.2018

Беспросветный хаос: почему 2 сезон «Мира Дикого Запада»...

04.06.2018

За осужденного блогера: «Репортеры без границ» требуют заморозить...

17.08.2018

⚡ Рада приняла закон о языке

25.04.2019

4 кинопоэмы Джима Джармуша

22.01.2018