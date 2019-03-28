📈 Дэнни Де Вито рассказал, как нарастить аудиторию в Instagram

В интервью «Афише Daily» Дэнни Де Вито рассказал, как оказался в клипе поп-группы One Direction.

«Когда мне сказали, что они снимают клип и хотят меня в нем увидеть, я сказал: “Да ну?!” Конечно, я знал о One Direction, но не понимал, при чем тут я! Взяли и позвонили мне ни с того ни с сего! Я позвонил своим детям, и они прокричали мне в трубку: “Ты шутишь над нами?! Ты обязан сняться в этом клипе”. После такого я, конечно же, согласился. А когда режиссер сказал, что можно еще и остаться в пижаме, так счастью моему уже не было границ! И они сшили для меня очень красивую хлопковую пижаму».

Актер похвастался, что появление в музыкальном клипе принесло ему немало подписчиков в Twitter. «Мне довелось сфотографироваться с ребятами – это было круто, они же так популярны в социальных медиа. У меня 4 миллиона подписчиков – и это заслуга в том числе One Direction. Помогли мне нарастить аудиторию!» – объяснил он.

Де Вито также рассказал изданию, каково ему было работать с легендарной художницей по костюмам, четырехкратной обладательницей «Оскара» Коллин Этвуд при создании «Дамбо».

« Для создания каждого костюма надо было отправляться в специальную комнату, где на тебя направлено сразу 160 камер. Они снимают все: твой нос, мочки твоих ушей, да что уж там, даже все, что у тебя за ушами! »

«Нам пришлось делать сканирование, а это отдельная история — я такого раньше никогда не делал. Для создания каждого костюма надо было отправляться в специальную комнату, где на тебя направлено сразу 160 камер, в какой‑то момент начинают одновременно щелкать затворы, а ты тем временем стоишь на коробке с вытянутыми руками, а эти камеры снимают так быстро — мне кажется, больше 50 кадров в секунду! Они снимают все: твой нос, мочки твоих ушей, да что уж там, даже все, что у тебя за ушами! Тебя полностью снимают! Вот так работает Коллин Этвуд, представляете?»

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Фото: George Pimentel/Getty Images