☣Дэнни Бойл работает над триквелом «28 дней спустя» с режиссером «Аннигиляции»

Как сообщает The Independent, детали будущего фильма пока неизвестны, так как сам проект находится на стадии разработки. Тем не менее, Бойл уверил, что у него есть замечательная идея, а к созданию сценария он привлек автора «28 дней спустя» Алекса Гарленда. Кроме зомби-хоррора, Бойл и Гарленд уже работали вместе над фильмами «Пляж» и «Пекло».

Гарленд известен своими научно-фантастическими произведениями, а в 2015 году дебютировал как режиссер с фильмом «Из машины», в котром главные роли исполнили Алисия Викандер, Донал Глисон и Оскар Айзек. Фильм получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. В прошлом году Гарленд выпустил фантастическую драму «Аннигиляция» с Натали Портман в главной роли.

Хоррор «28 дней спустя» рассказывает о четверых героях, которые хотят выжить в условиях зомби-апокалипсиса, накрывшего Великобританию. Главную роль в фильме исполнил Киллиан Мерфи. У ленты есть сиквел под названием «28 недель спустя», который вышел в 2007 году.

Ранее Дэнни Бойл рассказал, что видит в роли следующего Джеймса Бонда актера Роберта Паттинсона, который в этот момент снимается в новом триллере от Кристофера Нолана.

Фото: кадр из фильма «28 дней спустя», DNA Films