🎩 Дизайнер костюмов обиделась на звезд «Оскара»

Дискуссия о том, насколько важны «технические» категории «Оскара», неожиданным образом продолжилась и после церемонии. Толчок обсуждению дала номинантка на премию в категории «Лучший дизайн костюмов» Арианна Филлипс. Она раскритиковала работу, проделанную коллегой Катей Кэйхилл, которая создала наряды для звезд, объявлявших победителей.

Конверт с именем лучшего дизайнера вынесли на сцену Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?») и Брайан Тайри Генри («Если бы Был-стрит могла говорить»). Костюм первой отсылал одновременно к фильмам «Фаворитка» (плащ с кроликами), «Баллада Бастера Скраггса» (шляпа) и «Мария, королева Шотландии» (воротник), в то время как ее коллега надел накидку и шляпу в стиле Мэри Поппинс, дополнив наряд гримом а-ля «Черная Пантера».

«Обычно я думаю, что у меня есть чувство юмора, – написала Филлипс в Facebook. – Но тут даже некоторые мои друзья и родственники согласились, что наряды были оскорбительными и безвкусными». По ее словам, пародия на вышеперечисленные фильмы обижает тех, кто работал над созданием костюмов для них.

«Будучи дизайнерами, мы боремся за то, чтобы люди в нашей же индустрии понимали нашу работу. И в тот единственный вечер, когда эту работу должны оценить по достоинству (вы только взгляните на международные рейтинги!), мы наблюдаем не только вопиющее искажение чувства вкуса, которое субъективно, а и ценности процесса создания фильма. Мы не просто “покупатели одежды” (shoppers), как часто ошибочно интерпретируют нашу задачу», – добавила женщина.

Напомним, что это далеко не единственный скандал по мотивам злосчастной церемонии: ранее «Телекритика» собрала 10 самых гневных реакций на победу «Зеленой книги» в категории «Лучший фильм».

Фото: Kevin Winter/Getty Images