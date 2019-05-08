🐭Disney озвучили планы по «Аватару» и Marvel

Первым пополнением в семействе (и самым масштабным) будет «Аватар» Джеймса Кэмерона. Даты релизов снова сместили на год. Иронично, ведь именно сейчас диснеевские «Мстители» пытаются обогнать первый фильм франчайза по сборам. Сиквелы саги про синих пришельцев выйдут:

✅ «Аватар 2» – 17 декабря 2021 (вместо 18 декабря 2020);

✅ «Аватар 3» – 22 декабря 2023 (вместо 17 декабря 2021);

✅ «Аватар 4» – 19 декабря 2025 (вместо 20 декабря 2024);

✅ «Аватар 5» – 17 декабря 2027 (вместо 19 декабря 2025).

Политика относительно «Звездных войн» не поменялась со времени последних заявлений: космическая сага возьмет перерыв, чтобы дать возможность зрителям отдохнуть от ежегодного погружения в далекую-далекую галактику. Следующие три эпизода после «Восхождения Скайуокера» выйдут в декабре 2022, 2024 и 2026 года.

У Киновселенной Marvel жизнь выглядит бодрее, вот запланированные даты премьер их фильмов:

✅ 1 мая 2020 года;

✅ 6 ноября 2020 года;

✅ 12 февраля 2021 года;

✅ 7 мая 2021 года;

✅ 5 ноября 2021 года;

✅ 17 февраля 2022 года;

✅ 6 мая 2022 года;

✅ 29 июля 2022 года.

У КВМ три фильма в 2022 году выйдут всего за полгода, что напоминает ситуацию с «Капитаном Марвел» и «Мстителями». Возможно, нас ожидает новое объединение героев, но никаких подробностей пока нет.

«Фоксовское» наследие в лице франшизы «Люди Икс» потеряло из расписания несколько фильмов, включая «Гамбита». А многострадальный хоррор «Новые мутанты» с перспективным кастом опять перенесли, уже на 2020 год вместо лета 2019. Неизвестно, связаны ли такие ротации с плавной ассимиляцией вселенной X-man более масштабной КВМ.

Также, сместили выход «Индианы Джонса 5» на июль 2021-го, «Артемиса Фаула» на май 2020-го, а «Смерть на Ниле» Кеннета Браны на 10 октября этого года.

Читайте рецензию на пилотный эпизод сериала «Чернобыль».

Фото: 21st Century Fox