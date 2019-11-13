Диснеевский ремейк «Русалочки» нашел принца

Американо-британский актер сыграет принца Эрика – возлюбленного Ариэль. 24-летний Хауэр-Кинг присоединится к 19-летней актрисе Холли Бейли, которую выбрали на главную роль. Антагонистку, ведьму Урсулу, сыграет Мелисса Маккарти, а отца русалочки царя Тритона исполнит Хавьер Бардем. Друзей главной героини Флаундера, Себастьяна и Скаттла озвучат Джейкоб Трембле, Дэвид Дигс и Аквафина соответственно.

Джона Хауэр-Кинг известен по ролям в британской телеверсии «Маленьких женщин», фильме «Путь домой» и недавно стартовавшем сериале BBC «Мир в огне», где он сыграл главную роль на ряду с Шоном Бином и Лесли Мэнвилл.

Напомним, кастинг на игровой ремейк «Русалочки» поддался жесткой критике со стороны пользователей сети. Выбор темнокожей актрисы Холли Бейли негативно сравнивали с каноном Disney, где героиня была светлокожей, а часть фанатов отдавала предпочтение Зендае.

Подробнее о сериале «Мир в огне», где Джона Хауэр-Кинг сыграл одну из главных ролей, можно узнать в нашей подборке интересных фактов о создании проекта.

Фото: BBC

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