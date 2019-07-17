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💰 «Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по видеоигре

от Telekritika
От Telekritika 309
Главная Кино 💰 «Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по видеоигре

Неоновая Япония, большая фанбаза и голос Райана Рейнольдса сделали свое дело: «Детектив Пикачу» вышел на первое место среди экранизаций видеоигр, обойдя даже «Варкрафт» Данкана Джонса.

Фильм о покемоне-детективе собрал в широком прокате $436 миллионов и, как сообщает The Verge, установил рекорд среди экранизаций видеоигр. Предыдущий результат принадлежал фэнтези «Варкрафт», которое в свое время собрало $433 миллиона и обошло «Принца Персии: Пески времени» с его $336 миллионами.

«Детектив Пикачу» рассказывает о массовом исчезновении покемонов в Райм-сити, которые берутся расследовать Пикачу и сын его напарника, загадочного пропавшего после автокатастрофы. Сюжет основан на одноименной игре для Nintendo 2016 года.

Удачный прокат может означать одно – стоит ожидать сиквела. И, судя по сообщению Screenrant, продолжение истории о Пикачу уже в работе, а сценарием занимается один из авторов «Мачо и Ботан 2» Орен Узил.

Фото: Legendary Pictures

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