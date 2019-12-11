Десятым фильмом Тарантино может стать продолжение «Убить Билла»

О таких планах Квентин Тарантино рассказал в интервью Энди Коэну. Режиссер не исключил возможность продолжения «Убить Билла» и сказал, что это «определенно может случиться». Он давно хотел прояснить судьбу «Невесты» после окончания второй части. Ранее сообщалось, что третья часть может сконцентрироваться на истории мести повзрослевшей дочери Верниты Грин (Вивика А. Фокс).

«Я просто обедал с Умой Турман прошлым вечером, – сказал Тарантино Коэну. – Мы были в действительно классном японском ресторане. У меня есть идея того, что я сделаю с «Убить Билла 3». В этом была вся суть – ухватить концепцию. Что случилось с Невестой с тех пор? И что я хочу сделать?»

После он добавил: «Я не просто хотел придумать какое-нибудь смехотворное приключение. Невеста этого не заслуживает. Она сражалась долго и упорно. У меня есть идея, которая может стать интересной. Но пока я не буду этим заниматься. Это случится, по крайней мере, через три года. Это определенно может случиться».

Видимо, режиссер решил передохнуть и собраться с силами после «Однажды в Голливуде», который недавно номинировали на «Золотой глобус». Ранее Квентин Тарантино заявлял, что закончит снимать кино после десятого фильма. «Однажды в Голливуде» стал его девятой картиной в фильмографии.

Напомним, ранее Тарантино изъявил желание поработать над экранизацией кроссовера «Джанго» и «Зорро».

Фото: Miramax

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