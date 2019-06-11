Дени Вильнев, Дюна
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👸🏻 Дени Вильнев снимет сериал о женщинах «Дюны»

от Telekritika
От Telekritika 63
Главная Кино 👸🏻 Дени Вильнев снимет сериал о женщинах «Дюны»

Канадский режиссер поставит пилотный эпизод сериала Dune: The Sisterhood («Дюна: Сестринство»), в котором расскажет о загадочном женском ордене.

Вильневу поручили написание сценария и постановку первого эпизода, его соавторами станут Эрик Рот и Джон Спейтс. Речь в сериале пойдет о Бене Гессерит, загадочном женском ордене в мире «Дюны» Фрэнка Герберта. Сестры ордена обладают сверхчеловеческими способностями и ведут собственную политику во Вселенной. Об этом сообщает Variety.

«Бене Гессерит всегда очаровывал меня, – говорит Вильнев. – Фокус сериала вокруг этого влиятельного женского ордена кажется не только актуальным и вдохновляющим, но и динамичным сеттингом для телесериала».

Сериал создается Legendary Television для нового стримингового канала WarnerMedia.

«Хроники Дюны» Фрэнка Герберта рассказывают о событиях, происходящих в далекой галактике, где миром правит галактическая империя, а самый важный и дорогой ресурс, так называемая, «пряность». На данный момент, Дени Вильнев занят съемками полнометражной версии научно-фантастического романа, в которой сыграют Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгорд, Зендая, Хавьер Бардем, Джейсон Момоа, Оскар Айзек и Дэйв Батиста.

В апреле стало известно, что полнометражная «Дюна» от Дени Вильнева будет состоять из двух частей.

Фото: Getty Images

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