👸🏻 Дени Вильнев снимет сериал о женщинах «Дюны»

Вильневу поручили написание сценария и постановку первого эпизода, его соавторами станут Эрик Рот и Джон Спейтс. Речь в сериале пойдет о Бене Гессерит, загадочном женском ордене в мире «Дюны» Фрэнка Герберта. Сестры ордена обладают сверхчеловеческими способностями и ведут собственную политику во Вселенной. Об этом сообщает Variety.

«Бене Гессерит всегда очаровывал меня, – говорит Вильнев. – Фокус сериала вокруг этого влиятельного женского ордена кажется не только актуальным и вдохновляющим, но и динамичным сеттингом для телесериала».

Сериал создается Legendary Television для нового стримингового канала WarnerMedia.

«Хроники Дюны» Фрэнка Герберта рассказывают о событиях, происходящих в далекой галактике, где миром правит галактическая империя, а самый важный и дорогой ресурс, так называемая, «пряность». На данный момент, Дени Вильнев занят съемками полнометражной версии научно-фантастического романа, в которой сыграют Тимоти Шаламе, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгорд, Зендая, Хавьер Бардем, Джейсон Момоа, Оскар Айзек и Дэйв Батиста.

В апреле стало известно, что полнометражная «Дюна» от Дени Вильнева будет состоять из двух частей.

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