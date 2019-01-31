💰 «Дау»: $70 млн на социальный эксперимент под видом фильма

Однако назвать «Дау» традиционным фильмом не повернется язык. Напомним, что работа над мегаломанским проектом продолжалась больше десятка лет, для него был построен городок советского образца, а ряд участников сообщали о насилии (физическом и психологическом), царившем в гиперреалистических декорациях. Само собой, многих интересовал вопрос, на какие средства режиссеру Илье Хржановскому удалось закатить столь масштабный синефильский банкет.

Как сообщает BBC со ссылкой на свои источники, общие затраты на производство «Дау» составили порядка $70 млн. В британской компании Phenomen, которая занималась постпродакшеном «Дау», бюджет журналистам назвать отказались. При этом собеседник, близкий к съемочной группе, сообщил BBC, что изначально смета должна была ограничиться суммой $5 млн.

Аренда особняка на улице Пикадилли в центре Лондона, где и монтировался «Дау», обходилась в среднем в 400 тысяч фунтов в год

Финансовую помощь проекту оказало Министерство культуры России и Госкино Украины, выделив в сумме около $1,6 млн, а также два немецких региональных фонда и европейский фонд Eurimages (1,3 млн евро). Впоследствии спонсоры, уставшие ждать окончания проекта, в таком же порядке стали отменять транши и требовать возврата средств. Основным же инвестором «Дау» оказался бизнесмен Сергей Адоньев – предположительно, некогда осужденный в США, лишенный гражданства Болгарии и помимо медиабизнеса (он основал компанию Yota) занимающийся благотворительностью.

«Практически все траты пришлись на постпродакшен фильма – так, в 2016 году на эти цели ушло почти 5 млн фунтов, в 2017-м – 3,2 млн (в эту сумму входят расходы на подготовку мероприятий). Аренда особняка на улице Пикадилли в центре Лондона, где и монтировался «Дау», обходилась в среднем в 400 тысяч фунтов в год. Британское законодательство требует от трастов раскрывать даже вознаграждение своих топ-менеджеров – так, бонусы режиссера фильма Ильи Хржановского и исполнительного продюсера Мартины д’Анжелан-Шатильон составили за 2017 год в общей сложности 547 тысяч фунтов», – пишет BBC.

Ранее «Телекритика» писала о реакции западных обозревателей на показ «Дау» в Париже. «Что сказать о фильмах? Натуралистичные и затягивающие, они заманивают зрителя в мир этических дилемм своих персонажей, в научные дискуссии и разыгранные в реальном времени половые акты», – отозвался один из критиков.

Фото: https://www.dau.xxx/