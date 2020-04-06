Церемонию четвертой Национальной кинопремии «Золота Дзиґа» перенесли

Церемония награждения победителей кинопремии «Золота Дзиґа» состоится 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Мероприятие, которое ранее планировалось на 28 апреля, перенесено из-за возможного продления срока карантина и изменения формата – в этом году церемония впервые пройдет в режиме онлайн-шоу с прямой трансляцией.

«В этом году церемония вручения кинопремии «Золота Дзиґа» будет максимально открытой и доступной для каждого зрителя, для каждого киномана. Узнавать, кто в этом году стал лучшим в украинском кино, вся страна будет в онлайн-режиме. Мы готовим насыщенную интерактивную программу и убеждены, что следить за ходом церемонии вручения «украинского Оскара» будут все, кому небезразличен украинский кинематограф. Стать частью этого действа сможет каждый – к счастью, онлайн-возможности сегодня это нам позволяют», – говорит исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

Напомним, ранее Украинская киноакадемия опубликовала шорт-лист номинантов на Национальную кинопремию «Золота Дзиґа».

Фото: «Золота Дзиґа»

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